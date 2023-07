Carmen Villalobos quedó espantada por gran susto al volante: “Llegamos sanos y salvos”

Carmen Villalobos tuvo un susto gigante mientras manejaba

A través de sus historias, la presentadora dijo: “Oigan, Les cuento que acabo de pasar uno de los sustos más grandes que he tenido, creo yo. Vean, venía conduciendo y se zafó la tormenta así de tu vida, pero la tormenta era esa vaina que no ves nada, o sea esto que tienes que reducir la velocidad un montón, un montón, un montón, poner estacionarias, no ves el carro de adelante , o sea el agua … coñ… qué susto, pero así, así fuerte”, mostrando que el miedo que sintió fue muy fuerte.

A lo que agregó: “Creo que de todo el tiempo que he estado acá, a mí no me había tocado, o sea manejando, me había tocado en la casa, pero manejando, o sea manejando no, pero llegamos sanos y salvos a la casita gracias a Dios”, dejando ver que ya estaba un poco más calmada por el mal momento que pasó al volante mientras estaba en una vía.