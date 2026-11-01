Carolina Cruz contó detalle de la relación de sus padres tras dura situación; Lincoln Palomeque reaccionó

Carolina Cruz ha sido foco de miradas en las plataformas digitales debido a lo que vive con su papá, quien padece Alzhéimer, por lo que recibe cuidados y atención de sus seres amados.

Carolina Cruz habló sobre cómo es su verdadera relación con la esposa de su papá: “Raya en lo egoísta”

En medio de la dura situación, muchas personas se han preguntado por la relación de Cruz con su progenitor, pues ella ha contado que casi no se relaciona con la esposa de este y de hecho la ha descrito como egoísta.

Carolina Cruz ha revelado que sus visitas a su papá son constantes, que el cuidado que le da es específico y que la organización que llevan es en pro de su bienestar.

Recientemente, también habló sobre cómo ha sido la relación de sus padres, destapando cómo se han cuidado mutuamente, pese a haber terminado.

“Mis papás se separaron por primera vez cuando yo tenía 17 años y volvieron para mi participación en el reinado, después se volvieron a separar y desde ese día hasta el sol de hoy se han querido y se han respetado. Cuando empezamos a vivir este proceso y yo estaba a punto de comprar el apto de mi mamá, ella me dijo: ‘Tráelo a vivir conmigo, el en su habitación con una enfermera y yo en la mía, no como pareja, sino como tu papá y el abuelo de mis nietos, además puede estar mas cerca de nosotros que somos su familia’”, escribió en un post, donde estÁ la foto de los tres.

La vallecaucana agregó que deseaba tenerlo a su lado, pidiéndole a Dios que mejorara todo.

“Los planes cambiaron y ahora venimos a verlo para seguir disfrutando de su sentido del humor, sencillez y de lo amoroso que es. Te amamos, papi, ojalá pronto podamos volver a verte, ojalá todos podamos estar aquí a tu lado, llenándote de más y más amor. DIOS te bendiga ❤️🙌🏼😍 gracias mami @lumaosofe por acompañarme y por siempre pensar en lo que nosotros como hijos quisiéramos para mi papá. Aquí no es el amor de una pareja, aquí es el respeto y el apoyo por alguien que fue y será muy importante para ti”, agregó.

Un detalle que llamó la atención fue la reacción que tuvo Lincoln Palomeque, quien dejó un comentario de emoji de corazón y unas manitas juntas.