Carolina Cruz hizo una confesión en pleno programa y dejó a los televidentes sorprendidos

Día a día es uno de los programas más vistos de la televisión nacional, pues a diario entretiene a los televidentes durante las mañanas. Con la presentación de Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Carolina Cruz y en ocasiones Carlos Calero, el programa se ha ganado el afecto de miles de colombianos que a diario están atentos a lo que allí ocurre.

Presentadores de 'Día a día', programa de Caracol - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Como es común, todos los días en el matutino llegan invitados especiales a contar sus historias, algunos para promocionar sus proyectos, ya sean musicales o actorales; fue el caso del capítulo del pasado viernes 17 de febrero, en el que hubo varios entrevistados, pero un grupo de mujeres en especial fue el que le puso picante al show.

Fueron las actrices María Irene Toro, Marta Liliana Ruíz, Ana Cristina Botero y Maru Yamayusa las que asistieron al programa para hablar de su nueva temporada de la obra de teatro Caliente, caliente, que volverá a los teatros con un show de comedia muy divertido en el que cuentan con gracia cómo “la menopausia” es una gran etapa en las mujeres.

Invitadas al programa de Caracol - Foto: @diaadiacaracoltv

Precisamente, como la obra es totalmente abierta, abordan diferentes temas sin tabúes y sin tapujos, es por esa razón que su presencia en Día a día sacó de la comodidad y del buen comportamiento a los presentadores, pues hasta soltaron comentarios que nunca antes se habían escuchado en dicho espacio.

En medio de la conversación, la actriz Maru Yamayusa fue la que tomó el mando y empezó a lanzar comentarios que pusieron a reír y a incomodar a más de uno, pues de hecho en un momento le dijo al chef Juan Diego Vanegas que por su atractivo aspecto físico pareciera que “él no tiene semen, sino polen”.

A ese nivel de comentarios la conversación se puso ardiente e interactiva con los presentadores y las actrices; luego, incluyeron a las mujeres para hablar sobre sus cirugías plásticas.

Fue ahí cuando Carolina Cruz se dejó llevar por la conversación y confesó: “yo tengo tetas de plástico”. En ese momento, las risas estallaron el set, pero por supuesto la presentadora, segundos después de soltar el comentario, se arrepintió y se mostró bastante nerviosa.

Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día'. - Foto: Instagram

Aunque esto no era un secreto, ya que anteriormente la presentadora había comentado que ha pasado por el quirófano en repetidas ocasiones, lo que dejó a todos boquiabiertos fue la manera en que decidió hablar de sus senos sin medir las palabras que usaba.

¿Cuántas cirugías se ha hecho Carolina Cruz en su cuerpo?

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de Día a Día el matutino del canal Caracol Televisión y suele compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.

La ex reina de belleza abrió una caja de preguntas y allí le preguntaron por la cantidad de cirugías que tenía en su cuerpo. A lo que ella respondió: “Cuando me hice la reducción, cuando me encapsulé una, cuando me quité una, cuando me puse la primera”.

Aparte, habló sobre la posibilidad de hacerse otra operación y dijo que no porque ya es mamá y siente que en esta etapa de su vida no sería capaz de hacerlo de nuevo.

¿Qué le pasó en la boca?

Una de las dudas de un seguidor de la presentadora era la razón por la cual ella tiene la boca ligeramente torcida. La vallecaucana respondió que sí era cierto, pero no por culpa de una cirugía o algún otro procedimiento estético, sino que se trataba de “un defecto de fábrica”. De igual manera, Carolina Cruz ha tratado de ser lo más transparente posible con sus seguidores y siempre responder con la verdad.