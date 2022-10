Carta astral de Snoop Dogg muestra la base con la que construyó un imperio de 150 millones de dólares

- Foto: Getty Images for Roc Nation

Cuando se trata de una de las mayores leyendas vivas de la música rap, el poderoso Snoop Dogg sabe exactamente cómo llevar su corona. Como uno de los músicos vivos más célebres y uno de los raperos más ricos del planeta, con un patrimonio neto de 150 millones de dólares, ha encontrado un lugar en la cultura pop que pocos han podido ocupar.

Esto, gracias a una mezcla de talento, brillantez, humor y visión, ha sido capaz de seguir siendo único, incluso cuando nuevos artistas se han alzado en el tiempo.

Y es que el artista tiene sus espectáculos con entradas agotadas, líneas de productos propias y, por supuesto, actúa en algunos de los mejores escenarios del mundo, Snoop Dogg, de 50 años, es una fuerza a tener en cuenta. Siempre luchando por el amor al cannabis y con una entrañable amistad con su compañera Martha Stewart, Snoop ha demostrado que vivir la buena vida es la única manera de hacerlo.

¿Qué lo ha convertido en la fascinante y a veces polémica figura pública que es? ¿Pasará a la historia como uno de los mayores dioses del rap de nuestro tiempo? El astrólogo Kyle Thomas, de la cultura pop, reveló a The New York Post lo que muestra la carta de nacimiento del rapero.

La carta natal de Snoop Dogg muestra que nació rebelde

El rapero nació el 20 de octubre de 1971. De acuerdo con el astrólogo, “esto le convierte en un carismático Sol de Libra con una apasionada Luna de Escorpio. Al observar su composición elemental, está fuertemente basado en el Aire, seguido del Agua. Confía en su lógica, su ingenio y su humor para llegar lejos en la vida, pero no me malinterpreten: sus emociones, para bien o para mal, son muy profundas. Él y yo tenemos muchos amigos en común y he oído hablar de él de la mejor manera posible. El primer tema, y el más destacado, que recorre su carta natal es que Snoop Dogg, en el fondo, es un rebelde”.

Según su carta natal, a Dogg le da igual lo que piensen los demás y lo hace a su manera. Además, posee tantos aspectos astrológicos y alineaciones planetarias, extremadamente raras, que no es de extrañar que sea un visionario de la música y la cultura pop.

“En primer lugar, su Júpiter, el planeta de los milagros, está en una rara oposición con el poderoso Saturno, el planeta de la permanencia. No cabe duda de que es ambicioso, pero también ha experimentado bloqueos aquí y allá, a veces autoimpuestos”, dijo Kyle Thomas.

El astrólogo indicó que el rapero siempre ha apuntado alto, pero a veces también ha tenido que equilibrar la practicidad con una actitud y unos hábitos de vida más grandes de lo normal.

“Su Saturno se opone a Neptuno, lo que le ayuda a combinar su creatividad visionaria con aplicaciones en el mundo real. El hecho de que estos dos planetas estén vinculados suele ser un indicio de alguien que tendrá una carrera musical o incluso logrará un amplio respeto por su trabajo creativo. Su Júpiter gira también en perfecta alineación con Neptuno, aportándole una amplia imaginación propensa a los pensamientos expansivos, pero también un toque de indulgencia para lograr esa perspectiva mental”, apuntó.

Asimismo, Kyle Thomas concluye que “para añadir más combustible a su personalidad combativa, su Sol, ligado a su fuerza vital, está energizado por Marte, otorgándole confianza y decisión. Es extrovertido y ágil, dispuesto a hablar o a hacer que las cosas sucedan. Su Luna, que refleja su mundo interior, está unida a Venus y, a distancia, a Mercurio, lo que le aporta un enfoque honesto y directo de la vida y le permite también tejer la belleza y la seducción en sus palabras y comunicaciones”.