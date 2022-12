“Casi me mato”: presentadora Melissa Martínez compartió el percance que tuvo entrenando

Melissa Martínez es una de las periodistas más reconocidas en el país, y recientemente ha estado en boca de la opinión pública, luego de que se confirmara su separación del futbolista uruguayo Matías Mier.

Además, al estar en Qatar cubriendo la Copa del Mundo, varios especularon que tenía una relación con el cantante barranquillero Dekko; sin embargo, ella salió a aclarar que no todos los hombres con los que se involucra o comparte son sus parejas o cuentos, e incluso la comunicadora mencionó, de manera jocosa, que la dejaran en paz ante tantos comentarios y especulaciones que se hicieron durante su estadía en el país de Oriente Medio.

La periodista ya regresó de Qatar y sigue compartiendo con sus seguidores, por medio de su cuenta personal en Instagram, las cosas que hace a diario; además, todo lo que hace la comunicadora es digno de ser observado por sus seguidores. Recientemente, Melissa relató un suceso que tuvo mientras hacía su rutina de ejercicios en el gimnasio. La presentadora indicó que por querer grabar un video casi sufre una fuerte caída, así que manifestó que mejor se concentraba en entrenar.

“Casi me mato por grabar un video. Mejor me entreno con juicio”, mencionó la comunicadora mientras se puede observar cómo el teléfono registró una fuerte sacudida mientras Melissa intentaba grabar.

La comunicadora no tuvo problema en compartir por medio de sus historias en dicha red social el percance que tuvo.

Melissa Martínez contó que se salvó de un momento engorroso pic.twitter.com/QOHS7j4P1w — Ana (@PuraCensura) November 30, 2022

Melissa Martínez habló sobre sus planes a futuro

Al ganar bastante popularidad entre sus fieles seguidores de redes sociales, miles de curiosos se interesaron por conocer más de su vida personal y privada, además de los proyectos que tiene, a futuro, la periodista. Pese a su separación con Matías Mier, futbolista uruguayo, los fanáticos de la también presentadora quisieron saber cómo había reiniciado su realidad y cuáles eran los planes que venían pronto.

Recientemente, Melissa Martínez utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, donde resolvió varias inquietudes de su vida privada. La integrante de ESPN no se guardó nada y tocó varios temas como sus ganas de convertirse en mamá.

“¿Aún piensas tener hijos?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

La colombiana afirmó que obviamente quiere ser madre en algún momento de su vida, pero una reflexión que hizo la ayudó a entender otros puntos de vista y saber qué era lo que realmente quería a futuro. La periodista deportiva aseguró que más allá de hijos, lo que le gustaría es construir una familia.

“¿Cómo así? Claro, obvio. Pero, sí he reflexionado sobre algo todos estos días y es: ¿hijos o familia? Porque hijos es fácil, familia… es otro cuento. Pero no, estoy bien”, dijo la comunicadora en un video que subió a las historias de su perfil.

“Sí, claro que sí, cómo que no, Melissa del Mar, la heredera de todo lo que he trabajado. Por ahora van coronando mis sobrinos”, agregó en tono de broma, señalando que en caso de no tener hijos, su “herencia” sería para sus sobrinos.