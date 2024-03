Cazzu, pareja de Christian Nodal, se despacha contra Milei por prohibir lenguaje inclusivo: “como mujer, tengo miedo”

Desde que el pasado 10 de diciembre del año 2023 el ultraderechista Javier Milei se posesionó como el presidente de Argentina, se ha propuesto una gran variedad de cambios que no han sido de mucho agrado por los ciudadanos, en especial para los artistas, quienes han manifestado su inconformidad.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images), el 10 de diciembre de 2023 | Foto: Getty Images

Siendo así, fórmulas como “sargenta” o “caba” no estarán permitidas, igual que identidades no binarias, como “soldadxs” o “soldades”.

“Cualquier desviación o desnaturalización del castellano no estandarizado ni avalado por un plexo jurídico correspondiente, puede inducir a interpretar erróneamente lo que se desee disponer u ordenar, afectando su ejecución”, se lee en la resolución.

Cazzu habla de la prohibición del lenguaje inclusivo que ordenó Javier Milei

La argentina y pareja del cantante Christian Nodal, Julieta Cazzucheli, mejor conocida como Cazzu en la industria musical no ocultó la inconformidad y molestia que le generó la nueva orden del nuevo mandatario en el país.

A través de las historias de Instagram la cantante argentina manifestó su opinión en contra de lo ordenado por el mandatario, y no ocultó su molestia y “miedo”.

A lo que agrega: “Años de nuestra lucha por la igualdad de género en nuestra querida Argentina, se van despedazando ante nuestros ojos y no podemos hacer más que HABLAR. Hablar por ahora… quién sabe qué sigue. Cómo MUJER tengo miedo, como MUJER ARTISTA tengo más”.

Por otro lado, fue la también cantante María Becerra quien compartió su pensar acerca de las medidas que está tomando el actual mandatario: “Tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando, yo lo digo todo con respeto, obviamente, es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país, antes de ponerte a pelear en redes sociales y ponerte a likear más de 400 tweets en un día, me parece que debería estar encargándose de otras cosas”.