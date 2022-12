Chyno Miranda tuvo un “hada madrina” durante su recuperación: Daddy Yankee

Chyno Miranda ha tenido uno de los años más difíciles de su vida y todo por cuenta de su salud física y mental, que tuvo que ser intervenida en contra de su voluntad y en cuyo proceso tuvo que estar aislado de su familia y sus fans mientras lograba recuperar toda su energía y su entereza para volver a deleitar a sus seguidores con canciones como Antivirus, En el asiento de atrás y Cariño mío.

Durante le proceso de rehabilitación de Chyno, el cantante tuvo que recurrir a su familia y allegados para poder solventar todas las cuentas médicas y pagar sus obligaciones, asunto que generó gran polémica, pues la prensa latinoamericana informó que su actual novia, Astrid Torrealba, no le estaría ayudando con ningún dinero, noticia que después se desmintió, pues ella era una de las más pendientes del venezolano.

Por otro lado, la madre de Miranda, Alcira Pérez, también fue una de las más activas mediáticamente aprovechando cualquier oportunidad que los medios de comunicación le daban para pedir ayuda por su hijo, al punto de exigirle al presidente venezolano Nicolás Maduro que liberara al cantante, pues se decía que era el régimen el que lo tenía “retenido” e “incomunicado”.

Pero había otra “hada madrina” en este cuento que no es tan de hadas y hasta hoy se conoce quién era, pues su ayuda fue emocional y monetaria, que se vio reflejada en un alquiler específico, sirvió de mucho para el venezolano y sus allegados, quienes agradecen enormemente la colaboración y la solidaridad de esta estrella musical en cuestión.

Se trata del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien según la asistente de Chyno Alexandra Jiménez, fue uno de los que se metió la mano al bolsillo para pagar la renta de la casa del venezolano en Miami, uno de los bienes más costosos de Miranda. “Este apartamento lo pagó el señor Daddy Yankee con su equipo, nos han apoyado muchísimo”, declaró Jiménez al programa Chisme no like.

“Él (Miranda) quedó muy ahogado económicamente por la situación. El alquiler de Doral (ciudad en el condado de Miami-Dade) finalmente lo asumió, de acuerdo a la información recopilada, la estrella de la música urbana Daddy Yankee”, declararon los presentadores del magazine de entretenimiento, dando más detalles sobre la solidaridad del intérprete de Gasolina.

Por otro lado, Jiménez también mencionó a otro cantante como ayudante de Chyno, el propio Nacho, con quien Miranda se asoció durante más de una década en el dúo musical Chyno y Nacho. Mendoza (apellido de Nacho) también habría transferido varios miles de dólares para solventar algunos de los gastos que tuvo su excompañero de escenarios mientras este luchaba contra la adicción a los fármacos que empezó a consumir cuando fue diagnosticado con depresión.

Chyno apareció recientemente en entrevista con Irrael Gómez en un segmento digital llamado Conversaciones que no se publican, donde contó todos los pormenores de lo que tuvo que vivir mientras le manejaban su adicción en diferentes instituciones psiquiátricas de Caracas, Venezuela.

“Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’... Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro me inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”, declaró el cantante.