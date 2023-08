Cintia Cossio deja en evidencia a cibernauta que le indagó por un supuesto defecto físico de su cuñada Carolina Gómez

Desde hacer videos juntas bailando la mítica canción TQG , de Karol G junto a Shakira, hasta dejarse ver muy tranquilas y hasta confidentes en los lujosos viajes que realizan con Yeferson y su combo de amigos, las dos luminarias de las redes sociales ya no ocultan su amistad y han dejado claro que son familia y así será hasta donde la relación de los paisas tenga que durar.

Por eso los fasn de Carolina y de Cintia han aprovechado para indagarle a la modelo de Only Fans por algunos asuntos que ellos creen pertinentes que se deben aclarar, que a ojos de ellos son preguntas sensatas e importantes, pero que cuando Cossio las lee realmente se tornan absurdas y difíciles de creer, puesto que los temas que tocan no deberían ni siquiera mencionarse.

Cintia siempre se ha caracterizado por ser una mujer que no le pone mucha atención a lo que se menciona de ella onde su familia en las redes sociales. Solo se pronuncia cuando lo cree necesario y esta vez es una de esas ocasiones, porque ya no quiere volver a recibir esta clase de mensajes donde le preguntan por supuestos defectos físicos de su cuñada, solo por el hecho de un look que la joven de 20 años siempre ostenta.