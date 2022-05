Cintia Cossio reveló una foto de cuando padecía anorexia

Cintia Cossio se ha convertido, al igual que su hermano, Yéferson, en una de las influenciadoras más importantes de Colombia, no solo por los videos de humor negro que realiza junto con su familia y amigos, sino por algunos contenidos en los que muestra la ayuda que da a personas que realmente la necesitan.

Sin embargo, como toda creadora de contenido, Cossio también ha forjado su fama alrededor de su vida privada, contando los problemas que la rodean, o incluso, las enfermedades que ha padecido durante su vida y que ayudaron a forjar el carácter que denota hoy.

Una de estas situaciones está relacionada con los trastornos alimenticios que padeció hace algunos años, y que se reflejan en una fotografía que Cintia compartió en sus historias de Instagram.

En la imagen se puede notar el físico que ostentaba hace algún tiempo con su cuerpo mucho más delgado al que ostenta ahora.

“Estaba parada en las ganas de vivir”, explicó Cossio, añadiendo que lo cierto no es que fuera delgada por genética, sino que era víctima de dos enfermedades: bulimia y anorexia.

“Yo no era delgada de genética ni nada, yo ahí sufría bulimia, ya mi bulimia era prácticamente anorexia porque yo comía una manzana al día. Yo mido 1.69 y en ese entonces yo pesaba como 47 kilos, imagínense la rama que yo era y no por genética porque si fuera por eso sería una belleza, era porque de verdad tenía un trastorno alimenticio y un trastorno mental”, indicó la influencer en las grabaciones que subió a la red social.

Asimismo, informó que la única cirugía a la que se ha sometido es al aumento de busto y que si ha aumentado su masa corporal en los últimos años es gracias a sus rutinas de ejercicio.

“De volumen solo tengo mis senos operados, el embarazo me repuso mucho el peso y le cogí amor al ejercicio, como les he mostrado entreno con bastante peso para ser una mujer que no compite y cada día me exijo más y lo hago para subir de peso en mis piernas y las nalgas”, aseguró.

¿Qué la llevó a este desorden alimenticio?

Por supuesto, estas declaraciones generaron curiosidad entre los seguidores de Cossio, que no dudaron en cuestionarle, entre otras cosas, cuál fue la razón para haber caído en esta enfermedad. La respuesta de la influencer fue breve: su niñez.

“Gloria a Dios ya todo está superado, ya no tengo trastornos, soy una mujer muy feliz, es en serio, no es fingido y lo otro es que mi niñez fue muy difícil”, añadió.

Por último, recalcó que no da toda la información en detalle ahora, porque espera que sus fans compren su libro, el cual saldrá a la venta este martes. En el escrito, Cossio cuenta información acerca de su vida, así como los secretos que la han llevado a ser una de las influencers más exitosas del país.

La alergia de Cintia Cossio

Sin embargo, esta no es la única molestia física que ha padecido Cossio durante su vida, de hecho, para ella es “normal” sufrir de alergias que la llevan a hincharse por cuenta de la intoxicación que estas le generan.

Así lo mostró en una historia que subió hace un par de semanas a Instagram, en la que mostró precisamente el estado de su rostro luego de esta curiosa intoxicación.

“Ayer me inició la inflamación. Empecé a hacer chistes como siempre, ya que se suponía que solo sería el labio lo hinchado (…) Ya me había tomado la dosis máxima de mi medicina y no paraba la inflamación. De igual manera seguía con mis chistes”, explicó.

Luego comentó que esto es algo a lo que ya está acostumbrada y que sabe tratar, pero que las primeras veces que le sucedió era una situación muy difícil de asimilar.

“Recuerdo que las primeras veces lloraba demasiado al verme la cara así. Cuando empecé a coger madurez me fui acostumbrando y piloteando la situación”, agregó.

Por último, dijo que esta “enfermedad es poco común, pero grave con el sistema inmunitario que se transmite de padres a hijos. Este trastorno causa hinchazón, particularmente en la cara y las vías respiratorias, y cólicos abdominales”.