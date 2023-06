La actual pareja de Piqué no se quedó atrás y lució un costoso outfit.

Clara Chía no se quiere dejar opacar de Shakira y mostró lujosa adquisición

Clara Chía se convirtió en protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a la controversial relación amorosa que construyó con Gerard Piqué en 2022. La joven de 24 años recibió toda clase de críticas por, supuestamente, meterse en el vínculo sentimental que sostenía el exfutbolista con Shakira. La española, con el pasar del tiempo, intentó superar la presión de la prensa, enfrentando los encuentros con los reporteros y paparazzi, y ahora todo parece marchar muy bien en su vida.

Clara Chía y Gerard Piqué llegando a una de las presentaciones de la Kings League. - Foto: Europa Press via Getty Images

Poco a poco reflejó una actitud distinta, optando por levantar la cabeza, sonreír, lucir sus lentes oscuros y burlarse de las cámaras cuando iba de la mano con el empresario de Kosmos. No obstante, más allá de esta faceta retadora, Clara Chía habría pasado momentos complejos al verse involucrada en noticias que destapaban detalles de su vida personal.

La joven no supo cómo sobrellevar las miradas de los curiosos y los medios, por lo que a principios de mayo volvió a reaccionar como en 2022 y cerró su cuenta personal de Instagram. A pesar de no ser muy activa en las redes sociales, lo cierto es que es mucho lo que se sabe sobre Clara incluso ahora que se conoció el millonario valor de una de sus prendas de vestir y por ello miles de internautas aseguraron que no se quiere dejar opacar de Shakira.

Clara Chía y Shakira han estado en el ojo público por Gerard Piqué - Foto: Twitter @shakira y redes sociales

Gerard Piqué y Clara Chía fueron captados en estas últimas semanas disfrutando del concierto de Coldplay, el cual se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de la capital catalana, Barcelona. Cogidos de la mano y demostrando lo bien que se encuentran en la actualidad, los catalanes llegaron acompañados al escenario deportivo de un par de amigos.

La relacionista pública, sin alejarse del exjugador de la selección de España, volvió a mostrar un look bastante juvenil, compuesto por unas gafas de sol, unos pantalones vaqueros y una blusa negra, que dejaba ver su esbelta figura. Sin embargo, por muy ‘casual’ que se viera su atuendo, solo sus jeans tienen un astronómico precio.

En redes sociales empezaron a especular de qué marca sería su ropa y se encontró que su pantalón en denim hace parte de la colección de la marca italiana conocida como Etro, la cual ofrece estos jeans por un valor de 690 euros, casi tres millones de pesos colombianos.

El jean es de la marca de moda italiana Etro, y cuesta 690 euros 👖💕 pic.twitter.com/n5MDJzKFS5 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 30, 2023

“Clara Chía guardó silencio al preguntarle cómo lleva el poder vivir con su pareja ahora que Shakira se había mudado a Miami. Sin alejarse de Gerard, caminó a su lado sin darle mayor importancia a la presencia de la prensa. Ella lució un look compuesto por unos pantalones vaqueros y un bolso negro”, precisó Europa Press.

Por otro lado, las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa comentaron en su tradicional programa Las Mamarazzis que la joven de 24 años revolucionó a los seguidores de la pareja durante el evento musical.

Adicionalmente, las comunicadoras ibéricas enfatizaron que a la catalana estaba muy contenta porque muchas personas le pidieron una foto. Incluso, indicaron que estaba “alucinando” con el cariño que le mostró la gente. “Estuvieron en el concierto de Coldplay bailando, pero le pedían más fotos los fanáticos a Clara que al mismo Gerard Piqué. Estaba alucinando, eso es muy importante para su ego”, puntualizan las famosas presentadoras.

Cabe puntualizar que Clara Chía Martí ha pasado en menos de un año del absoluto anonimato, a tener un impacto mediático enorme por su relación con Gerard Piqué. Incluso, se han divulgado en las últimas semanas varias imágenes de la joven junto al exfutbolista en diferentes contextos, pero la pareja se ha dejado ver más tranquila desde que Shakira abandonó Barcelona y se mudó a Miami, Estados unidos, en abril pasado.