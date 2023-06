Claudia Bahamón abrió su corazón y comentó el duro proceso que ha vivido: “no podemos vivir de la vida del payaso”

Claudia Bahamón se robó el corazón de millones de colombianos con su trabajo en los medios nacionales, conquistando con su personalidad, talento y belleza. La celebridad brilló con su forma de ser, con sus apuntes y con los sentimientos que reflejó en diversos proyectos, tal y como es el caso de MasterChef Celebrity.

La presentadora ganó fama en la televisión colombiana. - Foto: Tomada de Instagram @claudiabahamon

La presentadora se ubicó como uno de los rostros favoritos del Canal RCN, ganando bastante popularidad en otros escenarios como Instagram. La también modelo trasladó este cariño a las plataformas digitales, donde las personas se interesaron por interactuar con ella, conocer detalles de su vida y ver una faceta lejos de las cámaras.

Recientemente, Claudia Bahamón fue entrevistada por Eva Rey para su formato Desnúdate con Eva, donde aprovecharon para dialogar sobre distintos temas. Además de MasterChef Celebrity y su matrimonio, la presentadora habló sobre su realidad y el complejo momento que ha vivido.

La modelo se sinceró sobre su vida con Eva Rey. - Foto: Fotograma, 23:58, Claudia Bahamón | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

De acuerdo con lo que quedó registrado, Bahamón se sinceró y comentó, tras una pregunta de la española, si era feliz en la actualidad. La modelo señaló que sí lo era, pero su estabilidad era variante, ya que tenía picos de felicidad y bajones.

“Soy feliz, estoy en buen momento. Quiero ser sincera, yo creo que la felicidad es una constante búsqueda, pero tienes que vivir el día a día. Soy una persona muy ansiosa, el último año ha sido muy difícil a nivel emocional. Las personas que son como yo, que nos mostramos tan alegres, que tenemos esos picos de felicidad, caemos muchas veces en el hoyo... necesitamos ese balance”, comentó en el clip.

La presentadora habló de los momentos complejos que tuvo en el último tiempo. - Foto: Fotograma, 23:11, Claudia Bahamón | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

De igual manera, la integrante del reality de cocina de RCN abrió su corazón y aseguró que el último año no fue fácil para ella en términos emocionales, puntualizando que no siempre se podía estar bien. La conductora de televisión indicó que no le gustaba mostrarse como una persona que no se enfrentaba a cosas difíciles, ya que no era real y prefería ser sincera siempre.

“Creo que es un acumulado de muchas cosas, creo que por eso estamos tomando decisiones familiares un poco más drásticas de movernos, porque la vida no es fácil, no podemos vivir de la vida del payaso constantemente, porque tenemos sentimientos, tenemos rollos sentimentales. No me gusta mostrarme como la que vive 100% feliz, que no le pasa nada... a mí me pasan muchas cosas, lo que pasa es que me gusta confrontar la vida y enfrentarme a los retos”, agregó.

Claudia Bahamón se destapó sobre crisis que casi acaba con su matrimonio

En esta misma entrevista, Claudia Bahamón se sinceró sobre su matrimonio con Simón Brand, revelando detalles de la historia que construyeron hace más de 15 años.

La española quiso saber cómo la pareja llevaba la distancia, teniendo en cuenta los compromisos laborales que ambos asumían por sus carreras. La también arquitecta fue clara en que existió una crisis que puso a tambalear su unión, al punto de que pensaron en separarse.

“¿Después de tanto tiempo cómo llevan esas separaciones?”, indagó la europea.

La presentadora Claudia Bahamón - Foto: Instagram @claudiabahamon

“El momento más difícil que he vivido con Simón fue en pandemia, porque finalmente vivimos juntos. Desde que nos casamos, nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’. Nos pasó en pandemia y fue muy complicado”, afirmó.

No obstante, Eva Rey lanzó otra pregunta relacionada con este suceso, intentando saber si para Bahamón su matrimonio aguantaría otra pandemia y otra convivencia de este estilo. “¿Esa relación sobrevive otra pandemia?”, dijo la periodista en un clip.

Según se detalló, Claudia fue clara en que no creía que su relación sobreviviera a algo así, ya que convivir en estos términos fue complejo y tornó las dinámicas distintas.

“Creo que no, puede que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia, como: ‘ah, nos tocó’”, puntualizó.

“¿Tuviste un momento en el que sí pensaste que se separaban?”, preguntó Eva Rey sobre este duro momento, a lo que la presentadora de RCN aseguró: “Yo creo que sí, no fue como verbalizado, pero en un momento yo dije: ‘Esto no va para ningún lado’”.