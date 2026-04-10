Colombia decidirá las 2 mascotas que entrarán a La Casa de los Famosos

Esta semana se presentó una nueva expulsión en La Casa de Los Famosos, después de un tenso episodio físico entre Eidevin López y el reconocido actor Alejandro Estrada.

Después de invadir el espacio personal el uno del otro y de que el actor empujara al influencer, el canal puso en las manos de Colombia el destino de ambos.

Como resultado, el país tomó la decisión de expulsar a López con un porcentaje del 74% en votaciones a nivel nacional.

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Lo anterior desató la furia dentro de la convivencia de otras figuras públicas como Karol Andrea Alcendra, más conocida como ‘Karola’, el influencer Juanda Caribe y la también exparticipante del Desafío Beba de la Cruz.

Durante la jornada del día de hoy se han generado diversos enfrentamientos entre los dos grupos bastante marcados, que lideran Alejandro, Alexandra Torres, Tebi Bernal y el resto de la casa, quienes rechazaron rotundamente la decisión tomada por los colombianos.

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En el transcurso de esta tensa semana, la producción del canal dio a conocer que este año también se realizará una dinámica que se viene presentando en las dos últimas temporadas.

Se trata de invitar a perritos a convivir unas horas o días con los famosos; anteriormente han llevado tanto mascotas de las figuras públicas como animales sin ningún tipo de lazo con ellos.

Sin embargo, en esta ocasión le permitirán a los televidentes una vez más tomar la decisión de a quiénes quieren darles el beneficio de poder ver a sus mascotas después de casi 2 meses desde que entraron al reality.

La noticia fue dada a través de las redes sociales oficiales del canal. Esta vez el encargado de difundir la información y explicar la dinámica fue Mateo Varela, exparticipante del año 2025, quien en esa temporada fue quien pudo compartir con su mascota.

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De acuerdo con el famoso, los colombianos tendrán que elegir entre Alexandra Torres y su peludito ‘Recochita’, Juancho Arango y ‘Chop’, Valentino Lázaro ‘Cayetano’ y Mariana Zapata y ‘Aria’.

El proceso de elección se podrá realizar por medio de la aplicación del Canal RCN y, en los próximos días, dos de estos competidores serán sorprendidos con la llegada de sus más fieles compañeros a la competencia.

Aunque el canal ni los presentadores han oficializado una fecha de llegada o cuánto tiempo tendrán para compartir con sus mascotas, sí se espera que esto renueve las energías y tensiones en la competencia.