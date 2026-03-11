Gente

Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de marzo, según Walter Mercado

Estas son las cifras que tendrían más posibilidades de triunfar en los próximos sorteos de juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de marzo de 2026, 7:15 p. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el jueves 12 de marzo, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será el momento perfecto para retomar el contacto con personas queridas que se encuentran lejos o con quienes existe una conversación pendiente.

Números de la suerte: 26, 33, 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá un periodo favorable para recibir reconocimiento por sus esfuerzos. Las acciones solidarias y el trabajo realizado con dedicación podrían traer recompensas.

Números de la suerte: 19, 8, 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las finanzas y los asuntos relacionados con adquisiciones podrían traer buenas noticias para Géminis. Algo que había sido anhelado durante un tiempo podría llegar de manera inesperada.

Números de la suerte: 33, 12, 9.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El enfoque estará en reorganizar prioridades y abrirse a nuevas oportunidades. La confianza en sí mismo será clave para superar obstáculos.

Números de la suerte: 17, 31, 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

No es el momento de tomar decisiones apresuradas que puedan afectar la estabilidad financiera.

Números de la suerte: 18, 4, 20.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sus palabras y consejos podrían convertirse en una fuente de inspiración para quienes lo rodean.

Números de la suerte: 4, 15, 11.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El carisma natural de Libra será una de sus mayores fortalezas. Su simpatía y buen humor abrirán puertas en distintos ámbitos, especialmente en proyectos personales.

Números de la suerte: 11, 49, 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La espiritualidad y la fe podrían convertirse en herramientas importantes para fortalecer vínculos familiares y sanar diferencias.

Números de la suerte: 21, 6, 25.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá enfocarse en mantener los pies sobre la tierra. El apoyo de alguien cercano podría resultar determinante en el ámbito profesional.

Números de la suerte: 13, 24, 16.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Evitar confrontaciones innecesarias y cuidar el bienestar físico y mental permitirá mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 41, 32, 28.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Su encanto personal atraerá nuevas conexiones y fortalecerá amistades que podrían convertirse en alianzas valiosas.

Números de la suerte: 8, 10, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis recibirá un impulso para concentrarse en proyectos que pueden traer beneficios económicos a largo plazo.

Números de la suerte: 5, 32, 22.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.