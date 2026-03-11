Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de marzo, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el jueves 12 de marzo, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será el momento perfecto para retomar el contacto con personas queridas que se encuentran lejos o con quienes existe una conversación pendiente.

Números de la suerte: 26, 33, 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá un periodo favorable para recibir reconocimiento por sus esfuerzos. Las acciones solidarias y el trabajo realizado con dedicación podrían traer recompensas.

Números de la suerte: 19, 8, 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las finanzas y los asuntos relacionados con adquisiciones podrían traer buenas noticias para Géminis. Algo que había sido anhelado durante un tiempo podría llegar de manera inesperada.

Números de la suerte: 33, 12, 9.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El enfoque estará en reorganizar prioridades y abrirse a nuevas oportunidades. La confianza en sí mismo será clave para superar obstáculos.

Números de la suerte: 17, 31, 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

No es el momento de tomar decisiones apresuradas que puedan afectar la estabilidad financiera.

Números de la suerte: 18, 4, 20.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sus palabras y consejos podrían convertirse en una fuente de inspiración para quienes lo rodean.

Números de la suerte: 4, 15, 11.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El carisma natural de Libra será una de sus mayores fortalezas. Su simpatía y buen humor abrirán puertas en distintos ámbitos, especialmente en proyectos personales.

Números de la suerte: 11, 49, 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La espiritualidad y la fe podrían convertirse en herramientas importantes para fortalecer vínculos familiares y sanar diferencias.

Números de la suerte: 21, 6, 25.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá enfocarse en mantener los pies sobre la tierra. El apoyo de alguien cercano podría resultar determinante en el ámbito profesional.

Números de la suerte: 13, 24, 16.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Evitar confrontaciones innecesarias y cuidar el bienestar físico y mental permitirá mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 41, 32, 28.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Su encanto personal atraerá nuevas conexiones y fortalecerá amistades que podrían convertirse en alianzas valiosas.

Números de la suerte: 8, 10, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis recibirá un impulso para concentrarse en proyectos que pueden traer beneficios económicos a largo plazo.

Números de la suerte: 5, 32, 22.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.