Comentario machista desató pelea entre dos participantes del Desafío Siglo XXI: “Deberían expulsarlo”

El más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI hubo una fuerte discusión entre dos integrantes del equipo Alpha, pues a la hora de organizarse para distribuir algunas tareas de limpieza, no lograron ponerse de acuerdo y se generó una tensa pelea entre ellos.

Se trató de Leo y Deisy, pues, a la hora de lavar los trastes, tuvieron un inconveniente que terminó en insultos y empujones.

Desafío Siglo XXI. | Foto: Captura Caracol TV

“Se hizo el loco y no lavó los trastes. Leo, ustedes de verdad no quiere servir para nada. Inservible”, dijo Deisy en medio de la rabia, mientras se dispuso a cumplir con esta labor, pues ya no tenían más platos para servir la comida que estaban a punto de servir.

Ante las palabras de Deisy, Leo reaccionó y afirmó: “¿Para qué están las mujeres acá? No te voy a decir nada, muy bien que empezaste a lavar los platos. Para eso tenemos a las mujeres aquí, para que hagan oficio. Así es que les gustan a ustedes, los inservibles, lo que no hacen ni un carajo, pero viene uno decente, uno que barre, trapea y cocina, hacen de todo y es el que los tratan mal, este no les gusta. A las mujeres no les gustan esos hombres”.

@desafiosigloxxihoy 💣 “Inservible” vs “Deje de estorbar” 💬 Entre bromas y empujones… ¿Se pasó de la raya Leo o se lo tomó muy personal Deisy? 👇 Desafiodelsiglo desafiodebox desafiosuperhumanos desafiothebox2025 desafiodelsiglo21 desafiodelsigloxxi desafiohoy desafio2025 caracoltv amantesdeldesafio Casaditu Gamma Alpha Omega Beta caracol ♬ sonido original - Desafío Siglo XXI Hoy - Desafío Siglo XXI Hoy

Posteriormente, Deisy lo empujó dentro de la cocina y mencionó: “Tráteme seria”.

Esto llevó a Leo a afirmar que la situación se estaba tornando agresiva, pues no estuvo de acuerdo con el contacto físico que tuvieron: “Yo no te estoy maltratando, ni te estoy empujando así tan brusco. Deisy, deja la agresividad, que no hay necesidad, no veo la necesidad de que seas agresiva conmigo, si no lo estoy siendo contigo. Yo soy fastidioso, pero yo no soy agresivo con nadie, ni empujo. Ahorita la estaba molestando”, argumentó.

Después de varios minutos, Leo decidió hablar sobre lo ocurrido con algunos de sus compañeros, situación que generó aún más molestia en Deisy, quien no se quedó callada y compartió su punto de vista frente a las cámaras de Caracol Televisión.

“Si tú vas a ser grosero conmigo, no pretendas que yo me vaya a quedar callada. Eres grosero y mantienes haciendo comentarios super machistas, mandándome a mí a lavar la loza, cuando todos hemos lavado, menos tú y te enojas porque te digo”.

Deisy me representa y me doy puño con el que sea. Que man para machista y prepotente, Leo trata a las mujeres como objetos.#DesafioDelSigloXXI #DesafioSinFiltro #DesafioDelSiglo pic.twitter.com/BdTpr7eZsF — TEAM OMEGA (@elifnoseperdio) August 15, 2025

Ante esto, el hombre afirmó que cuando decide hacer este tipo de comentarios, lo hace con la intención de molestar a sus compañeras, y no pretende ofenderlas, ni tratarlas mal.

Como era de esperarse, una gran cantidad de fanáticos de la producción y usuarios en redes sociales, compartieron sus opiniones por medio de la sección de los comentarios y se mostraron en contra del comportamiento de Leo.