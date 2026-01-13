Gente

¿Cómo ganar la lotería el 14 de enero? Estos son los números de la suerte de Walter Mercado

Estas son las cifras que tendrían la oportunidad de llevarse millonarios premios.

Laura Camila Másmela Bernal

14 de enero de 2026, 2:25 a. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Para el miércoles, 14 de enero, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener un guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Terminan proyectos importantes y se abren nuevas oportunidades, especialmente en los grupos de trabajo.

Números de la suerte: 40, 14, 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La paciencia será clave para alcanzar el éxito en el amor y el dinero. Cuidar el cuerpo y adoptar hábitos saludables permitirá mantener el equilibrio.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se destacan avances profesionales y la posibilidad de nuevas fuentes de ingreso. La evolución espiritual fortalece la fe.

Números de la suerte: 14, 33, 3.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Aunque surjan tensiones externas, la popularidad y el respaldo de personas influyentes aumentan. Viejos vínculos reaparecen.

Números de la suerte: 7, 16, 4.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Atreverse a explorar nuevos caminos traerá crecimiento personal si se actúa con responsabilidad.

Números de la suerte: 10, 25, 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Escuchar consejos y mantener pensamientos positivos atraerá buenas oportunidades.

Números de la suerte: 27, 17, 9.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La creatividad se enciende y favorece todo lo relacionado con el arte y los cambios profesionales.

Números de la suerte: 33, 1, 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía del día impulsa a ordenar la vida y soltar lo que ya no aporta. Se recomienda prudencia en temas financieros.

Números de la suerte: 5, 55, 20.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es posible que se dé solución a conflictos familiares que llevaban afectándolo por mucho tiempo.

Números de la suerte: 6, 30, 21.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se aproximan viajes y contactos clave que pueden cambiar el rumbo profesional

Números de la suerte: 37, 17, 21.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La productividad se intensifica y los logros generan satisfacción personal. Es importante vigilar la salud y evitar el agotamiento.

Números de la suerte: 12, 9, 44.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Elegir relaciones sanas y equilibradas será esencial para evitar conflictos innecesarios.

Números de la suerte: 18, 2, 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

