¿Cómo y a qué hora se podrá ver en vivo a Karol G en Coachella este domingo?

Este 17 de abril, la colombiana Karol G participará del cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 y, para los que no pueden hacer presencia allí, tendrán la oportunidad de ver a la ‘bichota’ en internet.

El Festival regresa de manera presencial este año tras dos ediciones canceladas debido a la pandemia de la covid-19 y se extenderá por dos fines de semana, el primero del 15 al 17 de abril y el segundo del 22 al 24 de abril.

La paisa es parte del selecto grupo de artistas que estarán en el Festival como Harry Styles y Billie Ellish, así como una cuota de 20 artistas latinoamericanos.

Karol G se presentará luego de Doja Cat y su presentación será a las 11:15 de la noche hora colombiana.

Su presentación, que tendrá una duración de 45 minutos se podrá ver a través de la transmisión especial que hará el Festival en YouTube a través del siguiente enlace:

Desde hace varios días, la cantante colombiana ha manifestado en sus redes sociales la emoción que le trae ser parte de este festival donde ya han participado artistas colombianos como J Balvin.

De hecho, en una publicación en su cuenta de Instagram, la colombiana publicó fotos con un atractivo atuendo invitando a quienes iban a asistir a vestirse de la misma forma.

“Ok… llegó la hora 🥺💖 mañana los quiero ver con un look bien chimba, list@s pa conseguir novi@, que se les marque el pantysito Moschino, readys pa quedar sin voz y CON EL PELO AZUL!!!! COACHELLA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ LLEGÓ LA BICHOTAAAAAAAAA HPTAAAA!!!”, dijo la cantante.

Igualmente, en su cuenta de Twitter, publicó un mensaje dándole las gracias a sus seguidores por su apoyo en la participación de Coachella.

“Todas las cosas hermosas que he visto aquí en Twitter con el apoyo que me dan por mi presentación en Coachella me tienen con las lágrimas que no paran y el corazón arrugadito. Ustedes son lo más chimba de todo lo que hago. Los amo como no saben”, trinó.

Karol G lanza nuevo tema en compañía de cantantes puertorriqueños

Karol G es una de las cantantes del género urbano más queridas y famosas en Colombia y América Latina. Ha creado diferentes temas en colaboración con diferentes artistas y ha logrado romper los récords de lo más escuchado, de hecho, en Spotify cuenta con 39.607.514 oyentes mensuales.

Entre las últimas colaboraciones, que tuvieron muy buena acogida, se destaca MAMIII, tema hecho en colaboración con la cantante mexicano-estadounidense, Becky G. La canción ha alcanzado una popularidad significativa, pues se ha catapultado como una de las más escuchadas en las emisoras de radio.

Actualmente, la artista realizó una nueva colaboración que lleva el nombre de Un viaje. La colaboración está hecha con los también cantantes, Jotaerre, Alejo y Moffa, cantantes emergentes de Puerto Rico.

A pesar de que la canción fue estrenada sin un video musical, ya cuenta con más de 600.000 vistas. La colaboración fue muy significativa para los nuevos artistas, pues algunos no dudaron en compartir su satisfacción y alegría por cantar al lado de la ‘Bichota’.

“Ya salimos con Un viaje, gracias a todos por su apoyo, sinceramente esto es un sueño hecho realidad y todo es gracias a su apoyo. ¡Gracias Moffa y Alejo por su hermandad y cariño de siempre! ¡Lo fucking logramos puñeta!.. y nada más y nada menos gracias a la bichota Karol G, ¡gracias por confiar en nuestro talento y por darnos la oportunidad de hacer historia a tu lado!”.

Cabe señalar que hasta el momento el tema parece ser un éxito, pues ya cuenta con buen posicionamiento en plataformas musicales como iTunes. Desde sus historias de Instagram, Karol G mostró la posición de su más reciente tema.

“Ya estamos de #2 en iTunes pues”, redactó la artista colombiana sobre la imagen que da cuenta de la posición.