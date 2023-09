Compañero de Jhovanoty en ‘Día a Día’ le dio un regalo, pero se le pasó quitarle el precio y se vio en cámara: “me pone nervioso”

El regalo no provino de las presentadoras Carolina Cruz, Carolina Soto o Catalina Gómez. Tampoco de Iván Lalinde, que poco a poco lo han estado acogiendo no solo en el programa sino en su círculo de amigos, con acciones tan sencillas como agregarlo en un grupo en WhatsApp. Fue de parte de Juan Diego Vanegas, que demostró lo mucho que lo estima.

La reacción de Juan Diego Vanegas, a manera de chiste, fue acercarse y actuar como si le fuera a dar un beso. Ambos estallaron de la risa con la respuesta de Jhovanoty: “Ay no, usted sabe que no me gusta, me pone nervioso”.

Jhovanoty, de menos a más en ‘Día a Día’

Amparo Grisales y Jhovanoty dialogaron en Día a día. | Foto: Fotograma, 1:04:14, Los jurados de Yo Me Llamo aumentan el nivel con los dobles - Capítulo 4 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play - Instagram @peretantico

“Usted ahora se volvió jurado, me está desautorizando. Usted me descalifica muchas veces aquí. Cree que yo no lo veo, pero me fijo cuando dice que mis comentarios no están bien. Me está desautorizando todos los días frente a la pantalla”, le dijo Amparo Grisales.