Confirmado: Andrew Garfield, ‘Spider Man’, se retirará indefinidamente de la actuación

El reconocido actor y productor estadounidense, Andrew Garfield, envió un mensaje a sus seguidores y colegas, luego de que fuera entrevistado por la revista Variety, en la que contó que, al parecer, deseaba dejar la actuación por un tiempo, con el objetivo de poder vivir como una “persona normal”, esto luego de haber sido nominado a mejor actor en la edición 94° de los Premios Óscar 2022.

“Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quien quiero ser es simplemente una persona normal durante un tiempo. Porque, como sabes, esa temporada de premios es una lavadora. Necesito ser un poco ordinario durante un tiempo.”, afirmó en medio de su intervención, confesando que estaba un poco cansado del trajín de su carrera actoral, y luego de las emociones causadas por la última “temporada de premios”.

Es de recodar que durante los últimos meses se ha visto frecuentemente en las pantallas a Garfield, comenzando por su aparición en Spider Man No Way Home, donde protagonizó un momento icónico para los fans de la saga de Marvel, así como su rol principal en la película de Netflix, Tick, tick... Boom!, la cual hizo que este fuera nominado a mejor actor por su interpretación de Jonathan Larson, galardón que se llevó Will Smith por su papel en King Richard: Una familia ganadora.

Además de esto, es recordar su actuación en la película The Eyes of Tammy Faye, misma que le dio el Óscar como mejor actriz a su compañera de set, Jessica Chastain, además del galardón que se llevó el equipo de la película como Mejor maquillaje y peluquería.

Se espera que este 28 de abril, se estrene otra de las series que Garfield grabó para FX, Under the Banner of Heaven, la cual cuenta la historia de un detective que busca revelar los secretos del asesinato de una mujer y su hija, supuestamente, por miembros de una iglesia.

“Creo que es un estudio increíble sobre cómo el fundamentalismo puede llevar a actos horribles y cómo los seres humanos pueden justificar tal violencia en nombre de Dios y su amor”, fueron las palabras del actor estadounidense con respecto a la serie.

Spider-Man de Sam Raimi, censurado en Reino Unido por homófobo

El Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi (2002-2007) sigue de actualidad tras la reaparición de su protagonista, Tobey Maguire, en Spider-Man: No Way Home junto a Andrew Garfield y Tom Holland. Sin embargo, la saga es ahora noticia por la decisión de un canal de televisión del Reino Unido de censurar una frase de la primera película del Hombre Araña por su contenido homófobo.

Como se aprecia en un vídeo publicado por el usuario de Twitter @PaperPlaneTF, el canal de televisión británico ITV2 ha editado una escena de la primigenia cinta de Spider-Man (2002). Concretamente, se trata del momento en el que Peter Parker, ya conocedor de sus poderes arácnidos, decide apuntarse a unas peleas de lucha libre para ganar algo de dinero, y en la primera de ellas le toca batallar contra Rompehuesos.

“Qué traje más mono llevas, ¿te lo regaló tu marido?”, le espeta el personaje interpretado por Tobey Maguire a su contrincante en la escena original. Sin embargo, en la película emitida por la cadena, simplemente dice “qué traje más mono llevas” (“that’s a cute outfit”) eliminado así la segunda parte de la broma, una clara alusión homófoba.