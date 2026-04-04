Conozca los números de la suerte de Walter Mercado para hoy sábado, 4 de abril: sorpresas para los 12 signos del zodiaco

Walter Mercado sigue siendo una referencia fundamental en el universo de la astrología y los horóscopos. A pesar de su fallecimiento en 2019, su legado continúa vigente gracias a su familia, encargada de compartir los mensajes y predicciones que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Para el sábado 4 de abril, se revelaron recomendaciones especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a quienes participan en juegos de azar como chances y loterías. Estas sugerencias, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes creen en su visión y buscan atraer la fortuna.

El medio El Nuevo Herald fue el encargado de recopilar estos designios, presentando los mensajes organizados para cada signo del zodiaco.

Aries

Será una jornada muy activa, con múltiples responsabilidades desde temprano. La clave estará en la organización y la planificación detallada para alcanzar los objetivos. Evitar la improvisación será fundamental para no cometer errores.

Números de suerte: 10, 1, 51.

Tauro

Contar con alguien de confianza ayudará a sobrellevar momentos difíciles. Aunque se atraviese una etapa compleja, la fortaleza crecerá tras cada obstáculo. Es importante no rendirse ni dejarse vencer por la tristeza.

Números de suerte: 41, 32, 19.

Géminis

La energía favorece la salud y los hábitos positivos. El apoyo familiar será clave para mantener disciplina. Los viajes resultan beneficiosos y el progreso profesional continúa en ascenso.

Números de suerte: 20, 4, 16.

Cáncer

El fin de semana estará marcado por el disfrute en familia. Habrá espacio para compartir, destacarse como anfitrión y dejar fluir la creatividad.

Números de suerte: 3, 25, 36.

Leo

Predominará la calma y la búsqueda de estabilidad emocional y material. Será un día armonioso, con mayor claridad sobre metas y sin presiones externas.

Números de suerte: 14, 11, 3.

Virgo

Conviene dejar a un lado las inseguridades y enfocarse en dar afecto. Evitar malentendidos en el amor será clave, ya que la imaginación podría jugar en contra.

Números de suerte: 25, 18, 7.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

Se fortalecerán los lazos afectivos mediante gestos y palabras. También habrá avances en el ámbito laboral y financiero, con mayor conciencia sobre el manejo del dinero.

Números de suerte: 36, 27, 29.

Escorpio

La necesidad de equilibrio será evidente. Se recomienda bajar el ritmo, descansar y liberar la mente de presiones acumuladas.

Números de suerte: 31, 48, 32.

Sagitario

Evitar discusiones innecesarias será fundamental. La tolerancia y el control de impulsos, especialmente en gastos, marcarán la diferencia. Un reencuentro familiar podría alterar la rutina.

Números de suerte: 7, 20, 47.

Capricornio

Escuchar y reconocer errores permitirá reconstruir vínculos. Es un buen momento para planificar el futuro, invertir y fortalecer la comunicación en pareja.

Números de suerte: 17, 2, 35.

Acuario

Se abre una etapa para construir estabilidad económica. La paciencia será clave en relaciones personales, evitando guardar resentimientos.

Números de suerte: 3, 29, 35.

Piscis

Habrá claridad para manejar situaciones complejas, especialmente en negocios. La suerte acompaña y los sueños comienzan a materializarse con esfuerzo y determinación.

Números de suerte: 9, 42, 21.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.