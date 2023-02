Conozca los siete ‘mandamientos’ para mantenerse joven

Envejecer puede ser algo que no muchos quieren pero existen tips para que esto no traiga dolencias.

Con el paso del tiempo las personas empiezan a envejecer y no hay nada que pueda retrasar este proceso pues es algo natural de la vida y es la etapa final a la que llega un ser humano. Aunque muchos no quisieran llegar a sentirse viejitos y por el contrario les gustaría mantenerse en la eterna juventud, esto es imposible.

La vejez es un tema que ha sido revisado por organismos la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos expertos aseguran que los habitantes del planeta Tierra están envejeciendo con una mayor velocidad, por lo que urge tomar las medidas necesarias para tener condiciones dignas que permitan afrontar dicha etapa.

Existen algunos tips o consejos que se pueden tener en cuenta para que la llegada de algunas dolencias y demás síntomas que se pueden presentar en esta etapa no sea tornen difíciles. Cabe resaltar que la manera en que cada persona envejece es diferente y va a depender de la genética.

Por eso es importante tener buenos hábitos durante toda la vida para que la llegada de la vejez no traiga momentos que no se puedan soportar. El primero de estos es saber alimentarse, no solo se trata de la calidad sino de la cantidad de lo que se consume.

El Dr. Vicente Mera, autor del libro Joven a cualquier edad, dio a conocer que en un viaje que hizo a Japón se dio cuenta que las personas nacidas allí comen mucho menos que en otros países. Aseguró que los ciudadanos japoneses prefieren quedar con un poco de hambre y que esto unido a una dieta mediterránea haría que se mantengan un balance entre la calidad y la cantidad para preservar la juventud.

Otro de los puntos que es importante tener en cuenta es la salud física, hacer ejercicio y moverse por unos minutos durante el día. La clínica Cleveland en Ohio aseguró que “aquellos que no hacen nada de ejercicio, comparados con las que hacen un poco (como sacar al perro, nadar o caminar un par de veces a la semana...), tienen unas diferencias enormes de mortalidad, un 20%”.

A estos mandamientos se agrega que las personas deben aprender a gestionar sus emociones con actividades como el taichí, el pranayama o la meditación. Muchos intentan hacer esto con pastillas y lo que están dañando es la salud. Al igual que aquellos que tratan de dormir con medicamentos formulados, lo recomendable es que lo hagan de manera natural y al menos unas 40 horas a la semana, o 50, que sería lo ideal.

“No debes preocuparte si eres joven y un día duermes tres o cuatro horas, pero tienes que saber que el fin de semana tienes que recuperar. Aquí entra otro elemento que es la siesta, pues ayuda a ello”, indicó el Dr. Vera.

Depurar toxinas también debe ser parte de los hábitos durante toda la vida puesto que con los años las personas ingieren alcohol, aditivos, colorantes, etc., que se deben sacar del cuerpo con productos naturales como el limón, el hinojo o las alcachofas.

Se debe cuidar el microbioma o flora intestinal para que el envejecimiento no llegue prematuramente puesto que el no cuidarlo puede traer dificultades en la salud. Su buen funcionamiento depende de la alimentación que se haya tenido durante los años.

Y finalmente las hormonas, aunque para muchos tomar suplementos que ayuden a temas como la memoria y el insomnio no son una opción, el Dr. Vicente Vera sostuvo que los recomienda cuando son necesarios pero que de lo contrario quienes sufren por olvidar las cosas pueden probar con el romero puesto que solo olerlo tiene beneficios para la salud.