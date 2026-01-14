Gente

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

El religioso causó alboroto al referirse al cantante tras su muerte en plena celebración eucarística.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

14 de enero de 2026, 1:27 p. m.
Sacerdote habló sobre Yeison Jiménez
Sacerdote habló sobre Yeison Jiménez Foto: Instagram @yeison_jimenez - @letengoelchisme / Montaje SEMANA

La muerte de Yeison Jiménez causó un dolor gigante en millones de personas, quienes nunca se imaginaron que su vida se fuera a apagar de esa manera tan repentina. El accidente de la avioneta dejó sin palabras, precisamente porque el cantante estaba en uno de los mejores instantes de su carrera.

El suceso que ocurrió días atrás impactó a todos los seguidores, allegados, colegas y familiares del artista, quienes no podían creer lo que había pasado en Boyacá. Las imágenes fueron fuertes, desconcertando a fanáticos que esperaban verlo en tarimas por un largo tiempo.

Sin embargo, en medio de este dolor que se siente en la industria musical, un sacerdote llamó la atención de los curiosos con unas palabras que dio durante una eucaristía.

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Todo ocurrió en una misa que se llevó a cabo en la iglesia El Rosario de Garzón, ubicada en Huila, donde el párroco se dirigió a los creyentes para entregar un mensaje, basándose en la vida personal de Yeison Jiménez. En el sermón, el sacerdote quiso referirse a la muerte de la celebridad, cuestionando algunos aspectos de su realidad.

Gente

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: cientos de fanáticos acampan afuera del Movistar Arena para dar el último adiós al cantante

Gente

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Gente

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Gente

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 14 de enero

Gente

Aries, Escorpio y otros signos del zodiaco que enfrentarían retos este miércoles 14 de enero, según Nana Calistar

Gente

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

Semana TV

El último adiós a Yeison Jiménez

Nación

Habló el conductor que transportó a Yeison Jiménez en Paipa: “Dejó la ruana y salió a cantar solo en camisa y sombrero”

Gente

Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos 3′: “En shock”

Estas palabras detonaron un fuerte debate en plataformas digitales, y los asistentes a la celebración eucarística, ya que muchos consideraron que no era correcta la forma de hablar del intérprete tras su fallecimiento.

El párroco se centró en cómo, tras la pérdida, las personas escucharon más las canciones y destacaron el legado artístico que dejó Yeison Jiménez, considerando esto algo habitual en la sociedad, donde más de uno exalta lo que hizo el otro cuando muere.

Siempre es así. Cuando yo asegure lo mío, ahí sí, le doy tiempo a usted. Oiga, ¿y cuándo va a ser, no? Venimos a veces tan ocupados y entonces la gente: ‘Ay, escuchando las canciones de Yeison Jiménez", afirmó.

Sin embargo, lo crudo del sermón fue que el religioso revivió entrevistas donde el famoso hablaba de su fe y la intención de cantarle a Dios cuando cumpliera 35 años. Allí también hizo referencia a su relación amorosa y el hecho de no estar casado.

“Las redes sociales se han llenado de condolencias. Me puse a mirar y Yeison Jiménez no era casado. Vivía en unión libre. Incluso por ahí resultó una entrevista diciendo que cuando cumpliera 35 le iba a cantar a Dios. Y se murió de 34. Ah, hijo e’pucha. ¿No?“, agregó.

“Oiga y Jesús mismo lo dijo: ‘Oiga, estén preparados porque ustedes no saben el día ni la hora’“, concluyó.

El debate fue claro en distintas publicaciones, donde muchos defendieron al párroco, mientras que otros pedían respeto por la vida de una persona que ya no estaba en el plano terrenal.

“No era casado, pero era mejor persona que usted”; “Miren cómo juzga”; “No creo que esté diciendo nada malo”; “El único que debe juzgar es Dios”; “No dijo mentiras”; “No se metan en la vida de quien no se puede defender”; “Por estos comentarios es que da pereza ir a misa”, entre otros comentarios.

Por el momento, el sacerdote no se ha pronunciado al respecto.

Más de Gente

Yeison Jiménez

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: cientos de fanáticos acampan afuera del Movistar Arena para dar el último adiós al cantante

Yeison Jiménez

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Alejandro Estrada y Nataly Umaña

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Hermana de Yeison Jiménez lo despidió.

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Sacerdote habló sobre Yeison Jiménez

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

Niño Prodigio: horóscopo para los 12 signos.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 14 de enero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Aries, Escorpio y otros signos del zodiaco que enfrentarían retos este miércoles 14 de enero, según Nana Calistar

El cantante de música popular habló de la conversación que tuvo con la viuda de su colega.

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

El exfutbolista fue víctima de robo y denunció a través de las redes sociales.

Video: Fredy Guarín fue víctima de millonario robo en su finca; los ladrones quedaron grabados

La inteligencia artificial analizó algunos datos para dar su predicción.

La casa de los famosos 3: participante es expulsado de la competencia y se desata tensión

Noticias Destacadas