Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

La muerte de Yeison Jiménez causó un dolor gigante en millones de personas, quienes nunca se imaginaron que su vida se fuera a apagar de esa manera tan repentina. El accidente de la avioneta dejó sin palabras, precisamente porque el cantante estaba en uno de los mejores instantes de su carrera.

El suceso que ocurrió días atrás impactó a todos los seguidores, allegados, colegas y familiares del artista, quienes no podían creer lo que había pasado en Boyacá. Las imágenes fueron fuertes, desconcertando a fanáticos que esperaban verlo en tarimas por un largo tiempo.

Sin embargo, en medio de este dolor que se siente en la industria musical, un sacerdote llamó la atención de los curiosos con unas palabras que dio durante una eucaristía.

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Todo ocurrió en una misa que se llevó a cabo en la iglesia El Rosario de Garzón, ubicada en Huila, donde el párroco se dirigió a los creyentes para entregar un mensaje, basándose en la vida personal de Yeison Jiménez. En el sermón, el sacerdote quiso referirse a la muerte de la celebridad, cuestionando algunos aspectos de su realidad.

Estas palabras detonaron un fuerte debate en plataformas digitales, y los asistentes a la celebración eucarística, ya que muchos consideraron que no era correcta la forma de hablar del intérprete tras su fallecimiento.

El párroco se centró en cómo, tras la pérdida, las personas escucharon más las canciones y destacaron el legado artístico que dejó Yeison Jiménez, considerando esto algo habitual en la sociedad, donde más de uno exalta lo que hizo el otro cuando muere.

“Siempre es así. Cuando yo asegure lo mío, ahí sí, le doy tiempo a usted. Oiga, ¿y cuándo va a ser, no? Venimos a veces tan ocupados y entonces la gente: ‘Ay, escuchando las canciones de Yeison Jiménez", afirmó.

Sin embargo, lo crudo del sermón fue que el religioso revivió entrevistas donde el famoso hablaba de su fe y la intención de cantarle a Dios cuando cumpliera 35 años. Allí también hizo referencia a su relación amorosa y el hecho de no estar casado.

“Las redes sociales se han llenado de condolencias. Me puse a mirar y Yeison Jiménez no era casado. Vivía en unión libre. Incluso por ahí resultó una entrevista diciendo que cuando cumpliera 35 le iba a cantar a Dios. Y se murió de 34. Ah, hijo e’pucha. ¿No?“, agregó.

“Oiga y Jesús mismo lo dijo: ‘Oiga, estén preparados porque ustedes no saben el día ni la hora’“, concluyó.

El debate fue claro en distintas publicaciones, donde muchos defendieron al párroco, mientras que otros pedían respeto por la vida de una persona que ya no estaba en el plano terrenal.

“No era casado, pero era mejor persona que usted”; “Miren cómo juzga”; “No creo que esté diciendo nada malo”; “El único que debe juzgar es Dios”; “No dijo mentiras”; “No se metan en la vida de quien no se puede defender”; “Por estos comentarios es que da pereza ir a misa”, entre otros comentarios.

Por el momento, el sacerdote no se ha pronunciado al respecto.