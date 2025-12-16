¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia para esta semana, del martes 16 de diciembre al 21 de diciembre?

Si usted es amante del séptimo arte, prepare su agenda porque Cine Colombia ha confirmado una selección de títulos que prometen cautivar a todos los públicos en esta semana del 16 al 21 de diciembre.

Diciembre no es solo época de luces y novenas; es, tradicionalmente, el momento en que las grandes distribuidoras lanzan sus apuestas más ambiciosas. La oferta de esta semana se diversifica entre el drama, la animación familiar y la acción que mantiene al espectador al borde del asiento.

Con la llegada de las vacaciones escolares y los días de descanso laboral, las salas de Cine Colombia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla esperan una afluencia masiva de espectadores.

¿Qué ver esta semana en Cine Colombia?

La cartelera se actualiza para ofrecer experiencias que van desde el drama más crudo hasta la fantasía. La programación para estos días destaca por incluir títulos que han resonado en festivales internacionales y producciones comerciales de alto presupuesto.

Estrenos recientes: terror, comedia, documentales...

Desde el pasado jueves 11 de diciembre, los espectadores han podido disfrutar de una variedad de géneros que ya están dando de qué hablar. La cartelera oficial de Cine Colombia, destacan tres títulos clave:

Devil Stay : Una apuesta de terror que ha mantenido a la audiencia en vilo.

Una apuesta de terror que ha mantenido a la audiencia en vilo. The Threesome : Una comedia contemporánea que explora las relaciones modernas con un toque picante y divertido.

Una comedia contemporánea que explora las relaciones modernas con un toque picante y divertido. El Coloso: Sin duda, el estreno más emotivo para el público local. Este documental rinde homenaje a la leyenda del fútbol colombiano, Freddy Rincón, narrando su ascenso y el impacto de su legado en el deporte nacional.

El evento del año: ‘Avatar: Fuego y Cenizas’

La espera terminó para los fanáticos de James Cameron. Este 18 de diciembre llega oficialmente a las pantallas de Cine Colombia la tercera entrega de la saga épica: Avatar: Fuego y Cenizas. Esta producción no solo promete ser un espectáculo visual sin precedentes, sino que se perfila para dominar la cartelera durante varios meses.

La expectativa es tan alta que la preventa ya está habilitada. Los expertos de la industria aseguran que esta entrega, que explora nuevas regiones y culturas de Pandora, será la que mande la parada en la taquilla de fin de año.

Avatar estará en calterera. | Foto: Avatar

25 de diciembre: Bob Esponja y Anaconda en preventa

Si usted es de los que prefiere asegurar su plan familiar con antelación, Cine Colombia ha habilitado la preventa para los grandes estrenos del 25 de diciembre. El día de Navidad llegará cargado de sorpresas:

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados: El héroe de fondo de Bikini regresa a la gran pantalla en una aventura que promete risas para grandes y chicos. Anaconda: Una reinvención del clásico de suspenso que busca atraer a los amantes de la acción y el peligro en la selva.

Un éxito que no se detiene: Zootopia continúa