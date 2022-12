¿Dani Duke se ha hecho retoques estéticos? Un experto aclara la duda

Daniela Duque, más conocida en redes sociales como Dani Duke, es una de las creadoras de contenido digital más famosas del país. Su contenido principal, inspirado en viajes, maquillaje y moda, hacen que hoy en día tenga una gran audiencia de más de 4 millones de seguidores.

Desde que inició en el mundo de las redes sociales hasta el día de hoy, el cambio en su vida y físicamente es totalmente evidente. Y es que pese a que a las mujeres en general no les gusta hablar de los “retoquitos” a los que se someten, hay varios expertos que han salido a hablar públicamente de los posibles y evidentes procedimientos que se ha hecho.

Según el cirujano, Dani Duke tiene 7 procedimientos, ellos son: botox, levantamiento de cejas con botox, rinoplastia, bichectomia, aumento de pómulos y labios, y mentón.

El Dr. Otálvaro aseguró: “Esta hermosa influencer, nuevamente nos muestra que con cambios faciales estéticos realizados de la forma correcta y con los límites adecuados se obtienen resultados espectaculares!”.

Fue a comienzos de este año, exactamente el 11 de enero, que la influencer reveló que se sometió al procedimiento estético que tanto deseaba y que esa era la razón por la que estaba alejada de sus redes sociales.

El ‘retoquito’ que se hizo consistió en hacerse una marcación láser en su abdomen, para eliminar la fibrosis que presentaba en esta parte de su cuerpo por otro procedimiento que se había hecho y que quedó evidentemente irregular.

Sin embargo, además de sacarse esa grasita de la barriga y la espalda, decidió que le pusieran esos “excesos” en sus nalgas para que se viera mucha más voluptuosa y definida su figura.

A través de su cuenta de Instagram, la paisa recientemente confesó por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que hubo una época de su vida en la que soñó con ponerse biopolímeros. Casi todos los días le pedía a su mamá el permiso para hacerlo, pero hoy en día le da gracias por nunca haberla dejado porque es muy posible que en la actualidad tuviera percances de salud por esa sustancia.

“En la época en la que estaba de moda ponerse biopolímeros y que no se sabía que era tan grave ponerse todo eso, yo secaba a mi mamá pidiéndole que me dejara ponérmelos. Durante seis meses todos los días le pedía y no me dejaba”, aseguró la paisa.

Es importante hacer una recopilación de las figuras públicas del país que se han visto afectadas por haberse inyectado biopolímeros, en su mayoría por engaños. Entre las famosas de la farándula criolla que han sufrido por esto están: Lina Tejeiro, Jessica Cediel, Eliabeth Loaiza y La Segura.

Dani Duke fue tajante con respuesta a pregunta sobre si estaba con La Liendra por dinero: “Eso a mí me sobra”

Recientemente, La Liendra realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde respondió algunas interrogantes relacionadas con su vida personal. Una de las personas que interactuó con él quiso saber si era verdad que Dani Duke estaba con él por dinero, dándole pista para que respondiera de forma sincera.

De acuerdo con lo que se observó, Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, le pidió a su pareja que ella fuera la encargada de responder esta inquietud de su seguidor. La creadora de contenido sobre maquillaje y belleza utilizó un tono sarcástico y tajante para aclarar este tema.

“¿Es verdad que Dani solo lo quiere por plata y fama?”, escribió el curioso.

“¿Por plata? Bebé, a mí eso me sobra jajaja. Mentira, lo quiero por plata y por fama, claro, niños, obvio. Ese siempre ha sido mi sueño, desde que era pequeña yo decía: ‘Quiero ser novia de Mauricio Gómez ‘La Liendra’, para tener plata y fama’. Mamá, los sueños se logran”, dijo Dani Duke.

A estas palabras se le sumó el hecho de que La Liendra enfatizó en que su novia ya tenía muchos seguidores cuando decidieron darse una oportunidad amorosa, por lo que no tenía nada que ver una cosa con la otra.