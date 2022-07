Daniella Donado habló de enfermedad que sufre en medio de su embarazo, ¿es grave?

Daniella Donado, reconocida presentadora de la televisión colombiana, sorprendió a sus fieles seguidores de redes sociales con el anuncio de su nuevo embarazo. La celebridad se mostró emocionada con la faceta materna que vive en el momento, despertando curiosidad entre los usuarios de las plataformas digitales que acceden a sus contenidos.

Recientemente, en medio de esta etapa de la vida que atraviesa, la barranquillera dejó sin palabras a algunos de sus fans con un video que compartió en las historias de su perfil oficial de Instagram. La famosa comentó sobre una enfermedad que sufre en medio de su embarazo, y la cual le ha costado manejar por el bienestar de su bebé.

Donado, que sostuvo en el pasado una relación sentimental con Juan Manuel Mendoza, quiso sincerarse con los espectadores de su cuenta personal de la plataforma digital y revelar un poco sobre los cambios notorios que ha tenido su cuerpo en este tercer embarazo. La también actriz enfatizó en una condición médica que no va a poder tratar fácilmente mientras esté en proceso de gestación.

De acuerdo con lo comentado por la colombiana en el clip, actualmente está atravesando una fuerte dermatitis seborreica, la cual le ha estado afectando la piel y algunas zonas del rostro. Esta enfermedad le causa enrojecimiento y brotes en la cara, en sectores específicos con el pasar del tiempo.

La presentadora ha sido clara en que ha utilizado diferentes medicamentos para poder disminuir esta afectación, pero nada ha sido efectivo. De igual manera, ha recurrido a otros métodos para que le ayuden a bajar los brotes, sin conseguir un resultado positivo.

Pese a que lidia con este problema desde hace algún tiempo, en los últimos días no se le había visto en los contenidos la piel tan afectada, por lo que muchos seguidores concluyeron que había hallado la solución perfecta. Sin embargo, Donado quiso aclarar estos mensajes y puntualizar que todo se trataba de filtros a los que recurría.

“Oigan, vuelvo al spot de siempre, a hablarles porque me han dicho: ‘Daniella, qué espectacular que se te quitó la dermatitis’. No, encontré un superfiltro, que es diferente”, dijo la actriz en el contenido, mostrándose completamente al natural y sin filtros.

“Mi realidad sigue siendo está. Creo que me toca amarla, aceptarla y entender que mientras nace Daniel tendré que aprender a vivir con ella, supongo, porque ya lo intenté todo. Todas las cremas habidas y por haber, y no pasa nada. Lo que me dan, porque es una dermatitis seborreica, cuando me la echo me pone peor, entonces me toca convivir con ella”, expresó, detallando un brote que le apareció en la punta de su nariz.

Para finalizar, Daniella Donado aseguró que aprenderá a querer esta enfermedad y buscará la forma de convivir con ella mientras el pequeño que viene en camino, nace.

“Y ya. Así que denle mucho amor, mándenle muchos besitos a ver si amanezco mejor”, agregó en la historia.

Las reacciones de los curiosos en Instagram no se hicieron esperar, enfocándose “en lo duro que era ser mamá” y los procedimientos a los que se debía someter para solucionar un poco este problema en la piel.

“Dios mío, ser mamá es muy duro”, “Odio la dermatitis, ella va y regresa, puras cremas y no se elimina”, “Debe haber algo que se pueda hacer”, “En mi segundo embarazo me dio y aún batallo con las manchitas cafés de mi rostro”, “Te recomiendo una crema para que lidies con eso”, “A mí me tienen con corticoides”, “tengo lo mismo, es superfuerte”, entre otras opiniones de personas que padecen esta enfermedad.