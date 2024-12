Cuando era un niño escribía historias de monstruos que vendía a sus amigos por unas cuantas monedas

1. Creció en una vivienda social: George Raymond Richard Martin es hijo de un estibador y nació el 20 de septiembre de 1948 en Bayonne (Nueva Jersey). "Me crié en una vivienda social. Éramos pobres y nunca íbamos a ningún sitio en verano. Pero los libros me llevaron a todas partes", contó a la televisión estadounidense PBS. También ha dicho que cuando vivía allí quería escapar desesperadamente. "No porque Bayonne fuera un mal lugar, claro, sino porque éramos pobres. No teníamos dinero". Por eso, cuando era un niño escribía historias de monstruos que vendía a sus amigos por unas cuantas monedas, y más tarde historias de superhéroes para los fanzines del instituto.

2. Está obsesionado con los cómics: antes de trabajar con la fantasía medieval, George R.R. Martin soñaba despierto en mundos de ciencia ficción. De hecho, fue este género el que infundió su pasión por la lectura y los 4 Fantásticos es su favorito. "Estoy muy agradecido por los cómics porque realmente fueron lo que me hizo un lector, lo que a cambio me hizo un escritor", dijo durante una entrevista. "En la década de 1950 en Estados Unidos, teníamos estos libros que nos enseñaron a leer, y eran todos sobre Dick y Jane, que eran la familia más aburrida que jamás quisiste conocer ... No conocía a nadie que viviera así y parecía algo horrible. Pero Batman y Superman tenían una vida mucho más interesante. Gotham City era mucho más interesante".

3. Lo apodan el "Tolkien estadounidense": en varias oportunidades, Martin ha confesado que a los 13 años quedó marcado con "El Señor de los Anillos", de J.R.R. Tolkien. "A partir del momento en que muere Gandalf, el suspense se multiplica por mil, porque entonces cualquiera puede morir", explicó. Desde entonces, la prensa y los fanáticos lo conocen como el "Tolkien estadounidense" por su tendencia a matar personajes.

4. Es periodista: Estudió periodismo en la Northwestern University y fue objetor de conciencia durante la guerra de Vietnam, reprobando esta "guerra en concreto", contó a Rolling Stone el escritor.

5. Jugaba ajedrez para vivir: "Comencé a jugar ajedrez cuando era muy joven, en la escuela primaria", dijo Martin a The Independent. "Jugué en la secundaria y en la universidad, fundé un club". Finalmente, Martin descubrió que en realidad podía ganar algo de dinero con esta habilidad. En 1972, cuando el estadounidense Bobby Fischer se convirtió en campeón mundial de ajedrez, generando un fuerte interés por este juego, George R.R. Martin fue contratado para gestionar torneos de ajedrez durante los fines de semana. Esto le permitía tener "cinco días libres para escribir" y le proporcionaba suficiente dinero para pagar sus facturas, contó.

6. Sus obras fueron rechazadas muchas veces: comenzó a publicar en los años 1970, siendo recompensado por sus novelas cortas, y después trabajó para series de televisión como "En los límites de la realidad" ("Dimensión desconocida" en España) o "La bella y la bestia", sin dejar de escribir. Pero cada vez que presentaba un guión le decían, "‘George, nos encanta, pero es cinco veces nuestro presupuesto‘". "La batalla, en la que pones a 10.000 personas, conviértela en un duelo entre el héroe y el malo", contó a Time.

7. Comenzó a escribir ‘Game of Thrones‘ en 1991: este fanático de la historia medieval, la mitología y apasionado de la Guerra de las Rosas, comenzó a escribir la serie que lo llevaría al éxito en 1991 con la idea de que fuera una trilogía. Tras varios proyectos para televisión que nacieron muertos, se dedicó unicamente a la literatura, pensando en "escribir algo tan inmenso como [su] imaginación, con todos los personajes que [quería], castillos gigantes, dragones, lobos, cientos de años de historia y una trama realmente compleja. Es decir, algo imposible de rodar", contó sobre su saga "Canción de hielo y fuego". George R.R. Martin se oponía a las películas centradas en sus personajes Jon Snow o Daenerys y rechazó las propuestas de películas basadas en el primer libro, que condicionaban las demás a los resultados de la taquilla. Pero en un encuentro en 2006 con los guionistas David Benioff y D. W. Weiss hubo un entendimiento, que condujo al lanzamiento de "Juego de Tronos" en 2011 en HBO.

El escritor ha reconocido que aún no terminó los dos últimos tomos de su saga.

8. Es uno de los escritores mejor pagos del mundo: gracias a su éxito, el escritor de 70 años, que luce barba blanca, gorra, gafas y tirantes, se convirtió en 2016 en el 12º autor mejor pagado, según Forbes. Ha vendido más de 85 millones de ejemplares de su saga, que fue traducida a 47 idiomas. Su obra, con decenas de novelas y relatos, incluye también ciencia ficción ("Una canción para Lya"), fantasía ("The Armaggedon Rag"), terror ("Nómadas nocturnos") y cómic ("Wild Cards").

9. No ha podido terminar de escribir los libros de la saga: Aunque la difusión de la última temporada de la serie comenzará el 14 de abril, a partir de elementos que George R.R. Martin dio a los guionistas "hace cinco o seis años", el escritor ha reconocido que aún no terminó los dos últimos tomos de su saga, lo que genera impaciencia, y a veces enfado, entre sus fans. "Cada vez que me siento soy consciente de que debo hacer algo grandioso", reconoció a The Guardian. "Es un peso enorme". Sobre el próximo estreno también afirmó que podrían haber cambios y se añadirán muchas cosas" que no estarán en los libros.

