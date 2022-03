“Decadente”: La dura reacción de César Augusto Londoño a la canción de Residente contra J Balvin

La controversia no cesa en las redes sociales luego de que el rapero y productor de música urbana René Pérez, conocido como Residente, lanzara una nueva canción cuya letra está dirigida despectivamente al artista colombiano J Balvin.

En medio del tema musical, que está compuesto por varios capítulos, Residente le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”.

Desde ahí, el puertorriqueño comienza afirmando que se va a “rebajar a un bobolón”, refiriéndose a Balvin y calificándolo como una “copia”, un cobarde “sin huevos”, para luego recordar la discusión que tuvieron en medio del marco del paro nacional de 2021, en el que Residente envió un mensaje de apoyo a Colombia, mientras que el cantante paisa se abstuvo de comentar sobre la situación en un principio.

Diversas han sido las reacciones por el mensaje del puertorriqueño. En las últimas horas el periodista deportivo César Augusto Londoño arremetió con dureza contra Residente, asegurando que su canción es “mala” y que “el odio, el mal gusto y la envidia” son “los protagonistas”. Adicionalmente, tildó al rapero de “decadente” y “repetitivo”.

“Tiene que estar muy necesitado y jodido Residente para haberle dedicado una producción, que es muy mala, donde el odio, el mal gusto y la envidia por J. Balvin son los protagonistas. Residente fue buen artista, hoy es repetitivo y decadente, J. Balvin esta en la cima y es inmenso”, dijo Londoño a través de Twitter.

Tiene que estar muy necesitado y jodido @Residente para haberle dedicado una producción, que es muy mala, donde el odio, el mal gusto y la envidia por @JBALVIN son los protagonistas. Residente fue buen artista, hoy es repetitivo y decadente, J. Balvin esta en la cima y es inmenso — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 4, 2022

Más reacciones

El cantante Ricardo Montaner publicó un hilo en su cuenta de Twitter donde calificó la letra de la canción de Residente contra J Balvin como un “acto despiadado, una masacre innecesaria”.

“He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, dijo puntualmente Montaner.

Posteriormente, invitó a Residente a darle un abrazo a J Balvin, así como a todo aquellos que considere “inferiores”. Además, le dijo al puertorriqueño que ojalá no le “cobre” lo que él le estaba diciendo si algún día se llegan a encontrar, pues le recalcó que solo era un consejo.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores… “Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre (...) El éxito no es culpable de tus sinsabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, agregó.

Por su parte, el exsacerdote Alberto Linero, reconocido por sus llamados a la reflexión en temas álgidos, deploró la actuación de Residente. En este sentido, dijo que “humillar a otros con ingenio para que lo aplaudan sus seguidores no deja de ser mínimo y despreciable”, en el programa Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio.

Linero aseguró que su pronunciamiento no tiene que ver con sus manifestaciones estéticas, ya que no sigue a ninguno de los dos artistas del género urbano. Sin embargo, dijo que quedó impresionado por el video de Residente contra J Balvin.

La cantante Marbelle también se refirió a la canción. “¿Algo más decadente que Residente?: René”, escribió. Por otro lado, compartió otra publicación de un usuario en donde lo trataba de resentido. “Resentidente”, publicó con emojis de burla.

Igualmente, el cantante Sebastián Yatra salió en defensa del artista antioqueño y aprovechó para hacerle una exigencia al cantante puertorriqueño. “Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto, algo de humanidad”, escribió Yatra.