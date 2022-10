“Dejé de hablarle a mucha gente”: Alejandra Azcárate responde a pregunta sobre separación y retoma el tema de la narcoavioneta

La actriz Alejandra Azcárate, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, contó a sus seguidores cómo se sentía actualmente, justamente tras la polémica desatada por el escándalo que vinculó a su esposo con un cargamento de droga incautado en San Andrés, indicando que ya había superado esa situación, calificándolo como un episodio “horroroso” de su vida.

Uno de los seguidores de Azcárate, quien se encuentra en Medellín para presentar uno de sus shows, le preguntó si alguna persona le había dejado de hablar tras el escándalo de la avioneta, lo que la actriz aprovechó para responder y enviar un mensaje tanto a la prensa, como a quienes no la apoyaron.

“(Me preguntan) que si hubo gente que me dejó de hablar en medio de la farsa esa, el circo que montaron los medios de comunicación en torno a la avioneta satánica que se la achacaron a Miguel sin tener nada que ver, qué oso de verdad, qué vergüenza”, inició diciendo la actriz y comediante, haciendo referencia al hecho y con un poco de indignación.

“Sin entrar en detalles frente a ese episodio horroroso de mi vida que, afortunadamente ya lo superé, muy a pesar de mis detractores. No sé si me dejaron de hablar personas por eso, lo que sí sé es que yo dejé de hablarle a mucha gente, gente que no me quiero ni volver a cruzar, ni que me vuelvan a saludar”, sentenció Azcárate.

Y a continuación, agregó que aquellos con los que había tenido inconvenientes en medio del escándalo de la avioneta sabían quiénes eran, por lo que aprovechó para pedirles el favor de que se mantuvieran alejados de ella, calificándolos de “hipócritas”.

“Ustedes saben quiénes son, así que cuando me vean ni se arrimen, por favor, gracias. Son igual de falsos e hipócritas que ese pelo que me están pegando”, aseveró Azcárate, dando un parte de los problemas sociales que tuvo tras la polémica por la narcoavioneta.

En 2021, la presentadora atravesó un verdadero calvario luego de que estallara el sonado escándalo de la narcoavioneta, que fue incautada con un enorme cargamento de 446 kilos de cocaína.

A causa del escándalo, Alejandra Azcárate y su esposo Miguel Jaramillo vivieron duros momentos, no solo por cuenta de las investigaciones alrededor del caso, sino también por la subsecuente avalancha de críticas, insultos y señalamientos en redes sociales.

“Nos acostamos un domingo siendo un publicista y una artista, y amanecimos el lunes en la categoría de unos mafiosos. Todo pasó muy rápido, yo ni entendía lo que estaba sucediendo”, comentó Azcárate en una entrevista exclusiva con Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en abril de este año.

¿Se separó?

La actriz también aprovechó para responder a las preguntas sobre su presunta separación, y aunque no dio detalles sobre su estado actual, afirmó que no iba a hablar sobre su vida privada, por lo que no esperaba aclarar los rumores prontamente.

“Esta pregunta me la hacen todos los días, por todas las redes sociales y especulan que sí, especulan que no, en los medios de comunicación y en todos los pasquines digitales; me tienen aburrida. ¿Por qué son tan chismosos?”, afirmó Alejandra Azcárate.

“En qué les aporta, por qué les importa, en qué les afecta. Jamás he abierto la puerta de mi intimidad, los que quieran pensar que sí, gocen, disfruten. Los que quieran pensar que no, también alégrense. Piensen lo que quieran, yo soy la única que sé con quién duermo”, puntualizó la actriz.