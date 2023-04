Del estrellato a la desgracia: estos son los famosos de la televisión colombiana que buscan ayuda económica

Aunque son famosos por su trabajo, este no les ha ayudado a tener una estabilidad económica.

A través de las redes sociales los usuarios han podido conocer algunas situaciones lamentables que viven famosos colombianos, los cuales son recordados por su trabajo y aparición en la televisión colombiana.

Aunque años atrás su situación económica era muy buena, gracias a su trabajo en la pantalla chica, en la actualidad piden ayuda a sus seguidores para no morir de hambre. A continuación, algunos de ellos:

Kepa Amuchastegui

A través de varias redes sociales como Instagram y LinkedIn se ha conocido la búsqueda de empleo de Kepa Amuchastegui, actor y director, reconocido principalmente por su actuación en la novela “Yo soy Betty, la fea”. Además, también es escritor de teatro y televisión.

Actor de Betty la fea busca trabajo - Foto: fotograma, 0:14, @Kepa.amuchastegui, Instagram

“Alguien sabe quién o qué empresa, qué editorial sería susceptible que querer contratarme para grabar audio-libros? Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor. Leo bien. Y mi voz gusta.Ayúdenme, por favor”, se lee en una de las publicaciones de Amuchastegui en LinkedIn.

En entrevista exclusiva con SEMANA, en el 2019, el actor explicó que a su edad es difícil encontrar un empleo estable.“Eso me da miedo. A mi edad no le tengo temor a la muerte ni espero recompensas del cielo ni castigos. Pero si me asusta la incertidumbre del trabajo remunerado”, señaló.

A sus 81 años Amuchastegui tiene una trayectoria de más de 50 años en el teatro y en la televisión, desde diferentes funciones.

En los comentarios, los internautas expresan su apoyo al artista y le dan ideas para buscar empleo. “Hola! @kepa.amuchastegui sería fantástico con tu voz y profesión que hicieras audios de libros completos de la biblia, bien sea YouTube, o poadcast, siempre me ha encantado poder escucharla bien narrada. Habemos mucha población que lee la palabra y hay muy pocos o son casi nulos los audios con una buena voz que te lea las escrituras. Sería fenomenal!”, se lee en un comentario.

Memo Orozco

Guillermo Orozco, conocido como “Memo Orozco” es recordado por su paso en Sábados Felices, donde presentaba Sábados felicitos, un espacio de humor, que tenía como invitados especiales a niños.

En entrevista con el programa de televisión Lo sé todo, el presentador señaló que tuvo que enfrentar una crisis económica grave, en la que incluso tuvo que pasar hambre junto a su familia.

Foto: Captura de pantalla tomada vía Instagram: @memoorozcol - Foto: foto: Instagram @memoorozcol

“Cuando uno vive de algo, que son eventos públicos, de hacer shows en las ciudades, para las empresas, para las familias, y hoy no lo puedo hacer entonces como que uno...” (...) Mis hijos... una vez solo había unas galletas que se mojosearon y no había más pa’ comer y tocó comer galleta que estaba un poco mojoseada”, contó el presentador.

Álvaro Lemmon, ‘el Hombre Caimán’

“Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla”, era la típica canción que cantaba Álvaro Lemmon, ‘el Hombre Caimán’ al realizar sus presentaciones en el programa de televisión Sábados Felices.

En un video se conoció que el artista vendía mochilas en un semáforo. - Foto: Foto tomada de Instagram @alvarolemmonoficial

A pesar de su paso por la farándula, el artista ha dado a conocer que su situación económica es lamentable, pues le ha tocado recurrir a la venta de objetos en semáforos, tal como se vio en meses anteriores en Instagram.