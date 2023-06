“Descubrí que tenía un enemigo oculto”: papá de la Liendra insinuó que el influencer habría engañado a sus seguidores; ¿Qué sucedió?

Mauricio Gómez, uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia y conocido por su sobrenombre de ‘La Liendra’, ha vuelto a ser polémica. No obstante, en esta ocasión fue por un altercado con su padrastro, el cual se resumió en un cruce de palabras por medios de comunicación y redes sociales.

Lo primero que sucedió fue que el influenciador en una entrevista con el programa ‘Día a Día’, del canal Caracol, hizo confesiones sobre su pasado familiar, en el cual reveló presuntos maltratos del compañero sentimental de su madre hacia ella.

Padrastro de La Liendra arremetió contra el influenciador en un comunicado. Foto: Instagram. - Foto: Foto: Instagram

No obstante, el hombre salió a defenderse y dio su versión a través de un crudo testimonio en Instagram.

“Lo único que le pido a Dios es que este pague por todo lo que me hizo, pues hasta me tocó dejar la mujer porque no aguanté más la burla de este. Y todo lo que habla de mí sin ser cierto. Gracias a Dios nunca golpeé a la mamá, ni la humillé como este lo dijo hasta en el programa ‘Día a Día’”, comentó.

Además, siguió diciendo: “Ahora descubrí que tenía un enemigo oculto, pues llegaba a decirme que la buena y todo lambón después de estar difamando de mi persona y hablando lo que no era”.

Finalmente, le lanzó una fuerte acusación a su hijastro, al cual lo señaló y lo puso en contra de las cuerdas frente al público que lo sigue .

“Me pregunto qué pasaría si tus seguidores se enteran que los engañaste para conseguir fama y dinero. Veo que quitó la opción de comentarios de las publicaciones por mis comentarios, pues teme que yo diga mi verdad y yo después de esta historia temo por mi historia, pero estoy con Dios y que sea lo que Dios quiera. Qué tristeza me da tener que haber lidiado con este bocón”, cerró en la publicación.

El influenciador se mostró preocupado por el bienestar de su mascota. - Foto: Instagram @la_liendraa

Otras apariciones recientes de ‘La Liendra’

Si bien los videos de humor han sido su sello, La Liendra decidió trazar un nuevo proyecto para el 2023 y le apuntó a la organización de grandes eventos. Según detalló previamente, su objetivo era llenar un estadio para lo que denominó como el ‘partido de las estrellas’.

Finalmente, el objetivo del influencer se cumplió este miércoles 31 de mayo en el estadio Alfonso López, de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en donde 22 celebridades participaron del ‘Fútbol Stars’.

Ladronzuelo en el partido ese de la liendra. Le iba a bajar el celular al pelado y encima le mete un puño 😵‍💫😵‍💫 pic.twitter.com/x8nkO4mxQY — Julian (@julianabrahamm) June 1, 2023

Sin embargo, el partido amisto que inició con total calma, terminó en invasiones a la cancha, peleas entre seguidores y agresiones a policías y personal de logística.

Ante esta situación, ni las autoridades de Bucaramanga ni La Liendra se han referido a estos disturbios que se generaron en medio del partido, cuyo propósito era recoger fondos para apoyar distintas propuestas sociales.

Lo cierto es que las imágenes que dejó este partido han generado todo tipo de críticas y rechazo por el orden público que se desató.

Posteriormente, el influencer reveló el tan esperado nombre de uno de los entrenadores que participó en el partido.

“El director técnico de uno de los equipos de fútbol star Leonel Álvarez, ¿entienden? Increíble, exjugador de la Selección Colombia, jugó con el Tino, jugó con el Pibe, jugó mundiales”, destacó.

Los problemas en el partido de fútbol organizado por La Liendra quedaron en video. - Foto: Archivo particular tomado de Twitter

Vale recordar que Leonel Álvarez fue campeón del fútbol colombiano jugando con América de Cali, en 1992, y campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, en 1989. Además, como director técnico, ha pasado por equipos como Independiente Medellín, Deportivo Pereira, Deportivo Cali, Águilas Doradas, entre otros. Incluso, dirigió durante un par de meses a la Selección Colombia en el 2011.

Otro de los detalles que anticipó La Liendra es que en la terna arbitral solo hubo mujeres, pues como tal los equipos no contarán con representación femenina.

La Liendra como que solo viene a Bucaramanga a formar caos!

Que vergüenza! pic.twitter.com/UcaErEPPPM — Caroladino 🦒♥️ (@dicalaca18) June 1, 2023

Finalmente, respondiendo a una pregunta hecha por un seguidor, el creador de contenido mencionó cuál sería su “ganancia” con el evento, aunque no tocó ninguna cifra.

“La ganancia mía es hacer el evento, que mi nombre retumbe, que yo haga cosas nuevas (…). Que ustedes vean que yo no soy capaz solamente de hacer videos, sino que también soy capaz de hacer eventos a ese nivel. La ganancia mía va a ser que llené un estadio”, apostilló en su momento.