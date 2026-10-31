Después de un año, Sharon Osbourne revela las emotivas últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de morir

Luego de más de un año de su muerte, Sharon Osbourne reveló las últimas palabras que dijo su esposo, Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath. En una entrevista con la BBC, la empresaria contó que el músico se despertó durante la noche y le pidió que lo besara dos veces y posteriormente le dijo: “Abrázame, abrázame fuerte”. Horas más tarde, el artista falleció en la habitación.

Ozzy y Sharon Osbourne, la historia de la polémica e inseparable pareja del heavy metal

La revelación se conoce más de un año después de la muerte del llamado Príncipe de las Tinieblas, quien sufrió un paro cardiaco y padecía enfermedad de las arterias coronarias y párkinson con disfunción autonómica, según su certificado de defunción. Ozzy falleció apenas 17 días después de ofrecer su concierto de despedida con Black Sabbath en Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio de 2025. Sharon, con quien estuvo casado desde 1982, reconoció que todavía atraviesa el duelo y que visita diariamente la tumba de su esposo, enterrado en el jardín de su residencia familiar en Buckinghamshire. “Nunca lo superas. Pero aprendes a vivir con ello”, afirmó.

Luto en el cine

Patrick Stewart falleció a los 86 años de edad. Foto: Foto: tomada de @deadline

El actor británico Patrick Stewart, recordado mundialmente por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con lo revelado por su familia, el artista falleció tras afrontar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Stewart consolidó su carrera teatral con la Royal Shakespeare Company antes de alcanzar la fama internacional como Picard, desde 1987, y como el mentor de los mutantes de Marvel, a partir de 2000. Su trabajo le mereció dos premios Laurence Olivier y una nominación al Grammy, además de candidaturas a los Emmy, los Globos de Oro y los premios Tony. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones al teatro.

Denunció abusos

Hugh Hefner y Crystal Harris Foto: Twitter

Crystal Hefner, viuda del fundador de Playboy, Hugh Hefner, denunció presuntos abusos sexuales durante su matrimonio en una entrevista publicada recientemente en el pódcast Lisa Guerrero Unleashed, conducido por la periodista Lisa Guerrero. Durante la conversación, aseguró que hubo encuentros íntimos que le resultaron incómodos y dolorosos, y afirmó que sentía que debía cumplir los deseos de su esposo. Según su testimonio, el empresario utilizaba juguetes sexuales que estaban sucios y los empleaba con ella y otras mujeres sin considerar su bienestar.

Uno de los relatos más inquietantes involucró a las gemelas Kristina y Karissa Shannon, quienes también frecuentaban la mansión Playboy. Crystal afirmó que Hefner habría intentado presionarlas para que realizaran actos sexuales entre ellas, una situación que calificó de incestuosa y repugnante. La modelo, que se casó con el magnate en 2012 y permaneció con él hasta su muerte en septiembre de 2017, a los 91 años, ya venía cuestionando públicamente la imagen de su esposo y había relatado experiencias de control y maltrato en sus memorias Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself.

Nunca más

La actriz estadounidense Ellen Burstyn, conocida por sus papeles en "El exorcista" y "Alicia ya no vive aquí", recibirá un premio a su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia de este año, según anunciaron los organizadores. Foto: AFP /

La actriz estadounidense Ellen Burstyn, recordada por interpretar a Chris MacNeil, la madre de Regan en el clásico de terror El exorcista de 1973, expresó su cansancio ante la expansión de la franquicia cinematográfica. En una entrevista con Variety, publicada en octubre de 2026, la ganadora del Óscar cuestionó la necesidad de seguir produciendo nuevas entregas: “¿No hay ya suficiente con todo lo de El exorcista? Ya basta”. Sus declaraciones se conocen mientras Hollywood prepara una nueva película de la saga, dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Scarlett Johansson, cuyo estreno está previsto para marzo de 2027.

Los actores colombianos que protagonizarán la nueva entrega de ‘El Exorcista’ junto a Scarlett Johansson

Burstyn, de 93 años, recibió una nominación al Óscar a mejor actriz por su trabajo en la película original, dirigida por William Friedkin, que obtuvo dos premios de la Academia. La intérprete regresó al universo de la historia medio siglo después, en El exorcista: creyente en 2023, aunque inicialmente se resistió a participar. La nueva producción, titulada The Exorcist: Martyrs, abrirá otra etapa para la franquicia y tendrá a Johansson en el papel de una detective de homicidios.

En contra de la IA

El cantante murió hace 41 años. Foto: Tomada de Twitter

Los herederos de Elvis Presley demandaron a Anthropic, la empresa desarrolladora de inteligencia artificial detrás del chatbot Claude, por presuntamente utilizar sin autorización 274 canciones asociadas al artista para entrenar sus modelos. Los demandantes sostienen que la compañía habría empleado las letras sin licencia ni compensación económica y solicitan indemnizaciones que podrían superar los 48 millones de dólares, al incluir varios cargos relacionados con derechos de autor.

‘Akima’, actriz de ‘Cien años de soledad’, denunció el uso ilegal de su rostro para crear modelos con inteligencia artificial

La demanda también acusa a Anthropic de permitir que Claude genere versiones que conservarían estructuras, estribillos y otros elementos reconocibles de obras protegidas, incluso cuando se modifican algunas palabras. Los titulares de los derechos piden que se ordene detener las presuntas infracciones y destruir las copias no autorizadas que, según alegan, estarían almacenadas en sus sistemas y conjuntos de datos de entrenamiento. Tras la demanda, la empresa rechazó los señalamientos y aseguró que se defenderá en los tribunales.

Nueva fecha

En la edición número 34 de los premios Lo Nuestro uno de los artistas que más destacó fue el colombiano Camilo Echeverry. Foto: Twitter @premiolonuestro

El cantante colombiano Camilo modificó la fecha de su concierto en Barranquilla, previsto inicialmente para el viernes 4 de diciembre de 2026. La productora Breakfast Live anunció que el espectáculo del Camilo Worldwide Tour 2026 se realizará finalmente el sábado 5 de diciembre en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La presentación en la capital del Atlántico formará parte del cierre de la gira de Camilo en Colombia, que continuará con dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, el 11 y el 12 de diciembre. El reencuentro con sus seguidores llega después del lanzamiento de Para cuando sean mayores, su quinto álbum de estudio, publicado en septiembre de 2026 y compuesto por 13 canciones inspiradas en la infancia, la paternidad y los vínculos familiares.