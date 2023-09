Diego Guauque, al borde del llanto, habló en vivo de su salud: “Vamos a pelear entre todos”

“Yo les dije que mi grito de batalla era ‘Fuera sarcoma’ y el sarcoma se marchó. Vamos para adelante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto. Estamos muy contentos. ¿Saben qué me pone más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, de mi hija y de mis padres”, expresó en aquel momento.

“Yo decía: ‘a mí eso no se me va a caer’, pero me empiezo a bañar un día y se me quedaban los pelos en la mano. En la cama, veía cómo se quedaban los pelos en la almohada. Me empecé a ver parches en la cabeza. La calvicie en los pacientes de cáncer es como el símbolo, así ve uno a los demás pacientes”, precisó Diego.