Diseñador español que vistió a Shakira se despide de la cantante con emotivo mensaje en redes

Shakira por fin se logró ir de Barcelona y ahora ha iniciado una nueva etapa de su vida en Miami, una de las ciudades que la recibió a inicios de los 2000 y donde la barranquillera pudo internacionalizar su carrera y se convirtió en una diva pop mundial, para luego radicarse en Bahamas y posteriormente en España, donde tuvo a sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes ahora vivirán con la barranquillera en la capital de la Florida.

La partida de la cantante colombiana del país europeo ha llenado de felicidad a millones de fanáticos alrededor del mundo, pues todos ellos tenían claro que ella ya no era feliz allí, viviendo al lado de sus exsuegros y con su expareja, el deportista Gerard Piqué, pavoneándose con su nueva novia Clara Chía por todas las calles de Barcelona, sin esconder en ningún momento su romance.

Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Sin embargo, hay otros que también se entristecen con la noticia y son aquellos que estuvieron junto a la cantante mientras residía en España, como sus grandes amigas, su equipo técnico y hasta sus paparazzis, como fue el caso del español Jordi Martin, quien estuvo presente cuando Shakira llegó con sus retoños al aeropuerto de Barcelona y con un beso la barranquillera dejó el viejo continente.

Uno de los que también lamentó la mudanza de Shakira fue el diseñador español Gustavo Adolfo Tarí, encargado de crear icónicos atuendos para la cantante durante más de 10 años, que incluso se están mostrando en la más reciente exposición del Museo de los Grammy en Los Ángeles, que tiene una sala dedicada exclusivamente a la vida y obra de la intérprete de Hips Don’t Lie.

Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Tarí le dedicó un emotivo post en su perfil oficial de Instagram a la barranquillera, donde le agradeció la confianza puesta en él para vestir su armonioso cuerpo y poder acompañar su legendario e hipnótico movimiento de caderas con accesorios de hilos, plumas, cuerdas y demás materiales que identifican los diseños del español. Además, el artista recordó la anécdota de cómo fue su primera colaboración con Shakira.

“La primera vez que me llamaron para trabajar con @shakira yo no sabía dónde la vería. No sabía si era en el set donde grabaríamos o en un hotel . Acudí con mi máquina de coser en moto a una casa. Pensé, bueno será aquí donde grabaremos , pero no. Era su casa. Y como en un sueño yo estaba con ella, probándole la falda de flecos que le hice y ella misma explicándome cómo bailaría. Me dijo ‘Gus, mira en el espejo, así es como me moveré’”, relató el diseñador en su publicación, que ya cuenta con centenares de likes.

Entre los diseños que Tarí creó para Shakira están el corsé plateado que la cantante usó en el videoclip de Te Felicito, el atuendo negro con el que la barranquillera bailó y cantó en el video de La la la, en su versión para el mundial Brasil 2014, un miriñaque exterior con plumas de los colores de la bandera colombiana para El Dorado World Tour y el vestido de espejos dorados con el que la cantante promocionó su último álbum de estudio, entre muchos otros diseños.

Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“Este sueño duró años y siempre te estaré súper agradecido por tantas oportunidades y tantos momentos vividos. Espero verte muy pronto. 💗”, agregó Gustavo Adolfo en su publicación, que ya cuenta con varios mensajes de sus otras clientas, quienes le recuerdan lo gran profesional que es y exaltan su amor y gratitud hacia Shakira, quien se dice está próxima a lanzar un nuevo tema musical, Copa vacía, junto al reguetonero colombiano Manuel Turizo.