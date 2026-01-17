Gente

Dolorosas palabras de la esposa del mánager de Yeison Jiménez al despedirlo en misa fúnebre; conmovió con duro mensaje

Jefferson Osorio fue despedido con un sentido homenaje que realizaron sus amigos y familiares.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de enero de 2026, 1:52 a. m.
Yeison Jiménez y Jefferson Osorio.
Yeison Jiménez y Jefferson Osorio. Foto: Instagram @yeisonjimenez.colombia

La industria musical sigue lidiando con el trágico accidente de avioneta que sufrió el equipo de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, cuando se dirigía para Medellín.

Los seis pasajeros, contando al piloto, murieron tras la caída el 10 de enero, dejando un vacío inmenso en sus familias.

Una de las historias que removió fibras en plataformas digitales y medios nacionales fue la de Jefferson Osorio, quien era amigo cercano y mánager del artista de música popular.

El hombre tenía un vínculo muy sólido y personal con el intérprete, por lo que se les veía compartiendo en eventos y espacios públicos.

Pese a que la mayoría de miradas se enfocó en la pérdida de Yeison Jiménez, varias personas se centraron en la familia del joven, quien era conocido por el trabajo que realizaba dentro del gremio y que también murió en el accidente.

La reacción de muchas personas se dio tras ver un doloroso video de la esposa de Jefferson Osorio, quien no contuvo el llanto al despedirlo en una misa que se realizó.

La mujer, visiblemente acongojada y lastimada emocionalmente con la muerte de su compañero sentimental, tomó la palabra en este homenaje y dedicó un mensaje que conmovió a quienes la escucharon. A pesar de tener la voz entrecortada, su finalidad era agradecerle y expresarle el amor que siempre sintió por él.

En las palabras que entregó, la esposa revivió la imagen de su pareja, exaltando lo buen padre que fue, además del ser humano tan maravilloso que pudo conocer con los años. Su intervención apuntó a los anhelos y expectativas que habían tenido, quedando en el aire tras el accidente.

En el lugar se sintió un silencio gigante, tomándose como una muestra de respeto y cariño por la memoria del hombre. Muchos soltaron lágrimas al escucharla, ya que entendían el dolor que cargaba en el corazón.

