Don Omar confirmó las fechas de sus conciertos en Colombia para 2027: estos son los días que cantará en Bogotá, Cali y Medellín

Los fanáticos de Don Omar ya pueden comenzar a organizar sus planes para 2027. El reconocido cantante puertorriqueño confirmó que Colombia hará parte de su próxima gira internacional. The Last King World Tour, con presentaciones programadas en Bogotá, Cali y Medellín. El anuncio ha despertado gran expectativa entre quienes llevan años esperando volver a disfrutar de sus canciones en vivo.

Don Omar confirma su regreso a Colombia: así funciona el registro previo para comprar entradas

De acuerdo con la información compartida por el artista, la primera parada será en Bogotá, donde ofrecerá un espectáculo el 4 de noviembre de 2027.

Al día siguiente viajará a Cali para encontrarse con sus fanáticos y finalmente llegará a Medellín el 7 de noviembre.

La confirmación de las fechas también vino acompañada de información importante para quienes quieren asegurar su asistencia.

La preventa de entradas en Colombia comenzará el 19 de noviembre de 2026 y se realizará mediante el portal oficial donomar.com, según explicó el intérprete a través de sus redes sociales.

Sin embargo, los interesados tendrán que cumplir primero con un requisito: registrarse en la página web del cantante. Este proceso estará disponible desde el 7 de noviembre del presente año y será el primer paso para quienes quieran participar en la etapa anticipada de compra.

Por ahora, todavía no se conocen los escenarios que recibirán los conciertos ni los horarios de cada presentación. Por esta razón, los fanáticos deberán consultar los canales oficiales del artista para conocer las próximas novedades sobre localidades, precios y condiciones de ingreso.

La gira tiene un significado especial por las declaraciones que Don Omar ha hecho sobre su futuro musical.

En una entrevista que concedió a Telemundo durante 2025, el artista habló sobre la posibilidad de despedirse definitivamente de los escenarios, siguiendo el camino que tomaron otros exponentes del género urbano.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento de pasar el batón”, dijo el intérprete de Salió el sol.

En dicha charla, el cantante también explicó que quería cerrar su trayectoria musical con un proyecto especial, acompañado de presentaciones internacionales.

Su intención era publicar un álbum con canciones inéditas en 2026 y después emprender un recorrido por diferentes países.

Concierto de Don Omar en Colombia: anuncian noticias y fecha de la preventa

“Un nuevo disco inédito, lanzar ese nuevo disco en 2026 y hacer una última gira como Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo”, comentó.

Aunque todavía no existe una confirmación definitiva de que esta sea su despedida, la posibilidad ha aumentado la expectativa alrededor de sus presentaciones. Para sus seguidores colombianos, los conciertos de 2027 podrían convertirse en una oportunidad especial para disfrutar nuevamente de uno de los nombres más importantes del reguetón.