Jimmy Vázquez es un comediante y actor colombiano reconocido por su participación en exitosas series como Nuevo Rico, Nuevo Pobre; Escobar, el patrón del mal; In fraganti y gracias a su talento ha logrado obtener mayor popularidad.

Sin embargo, su actuación frente a las cámaras no es lo único que ha generado interés en el público, pues el cucuteño afrontó difíciles situaciones que surgieron durante la pandemia y que lo llevaron al límite, pero logró superar con el tiempo.

En una conversación con La Red, programa del Caracol Televisión, el actor habló de su batalla contra los ataques de depresión y la ansiedad, afirmando que no todo en su vida ha sido fama, éxitos y aplausos.

“Pensé que eso nunca se iba a acabar porque yo me quebré, quedé en la calle, en la ruina absoluta económicamente. En la ruina a nivel mental porque yo estaba demasiado deprimido, acabado, con demasiadas inseguridades”, confesó.

También mencionó que incluso quedó con deudas que hasta hace poco terminó de pagar y cuando mira hacia atrás recordando esa dura etapa de su vida siente un gran alivio por haberla superado.

¿Cómo Jimmy Vázquez superó los ataques de ansiedad y depresión?

En la misma conversación, el también actor de teatro afirmó que hasta hace unos meses solo pensaba en pagar y se sentía cargado emocionalmente, pero desde ese momento ha ido resolviendo varios aspectos de su vida, lo que le ha permitido sentirse mejor: “Volví a sacar la cabeza del agua”, expresó.

“El ejercicio, yo creo que ha sido clave, me ayuda muchísimo a botar basura de la cabeza, a exorcizar esas cosas que se forman a partir de las inseguridades de las malas situaciones, las depresiones de este medio, que también es muy ‘canalla’”, añadió Jimmy, pues a través de sus redes sociales ha compartido un poco de sus pasos de baile y lo que practica.

Por otro lado, Vázquez le agradece a su público por el apoyo que ha recibido y compartió que ha aprendido a tomar distancia para evitar conflictos, pues hay temas de los que se ha pronunciado y han terminado en polémica.

“Antes era de los que me podía a enganchar con alguien cuando me sentía juzgado, vulnerado, agredido. Yo ahora ya logro respirar, miro y me río, y empiezo a jugar con el sarcasmo”, agregó.

El incómodo comentario que recibió Jimmy Vázquez

Al estar tan alejado de las pantallas, el intérprete de Miller Anselmo en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, recibió mensajes en los que le escribían que su distancia se debía a supuestos problemas con adicciones.

“Ese comentario mal sano, mala leche que hace a veces la gente atrevida y me parece que hay que aprender a ‘capotear’ eso”, comentó, haciendo referencia que en la industria de la televisión el público suele hacer todo tipo de comentarios.