Eran amigos, pero el corazón les decía otra cosa. Y tal vez porque el sentimiento a veces hablaba bajito, ninguno de los dos se escuchó, ni coincidieron en los tiempos. Se turnaban las excusas y las respuestas ante la oportunidad de iniciar una relación formal: “No, porque tengo novio”. “No, porque me acabo de cuadrar con Fulana”. “No, porque estoy entusada”. “No, porque me voy de viaje”. Siempre existió un motivo, pero cuando María Claudia se enamoró y decidió casarse , esa fue la tapa.

El matrimonio de María Claudia fue uno de los eventos más celebrados del momento y a él asistieron importantes representantes de la sociedad colombiana, entre ellos los Santos García, obviamente con Gabriel incluido en la invitación. Pero él decidió no asistir “porque haber ido era tanto como echarle limón a la herida . Ese día me fui a un retiro espiritual desconectado de todo”, recuerda.

En ese momento Gabriel entendió la diferencia que hay entre un amor platónico y uno imposible: “Fue horrible. No hay peor sensación que amar tanto y no poder tener a esa persona , sobre todo ya con la certeza de que se casó y que no hay oportunidad de nada. Pasé por todo el proceso de la tusa, desde la tristeza profunda hasta la aceptación. Lo interioricé, le deseé felicidad y le puse punto final”.

Gabriel eligió el Nezu Museum de Tokio, Japón, para pedirle matrimonio a María Claudia, el pasado 2 de julio.

Fue un tiempo duro. “Nuestra relación no era fácil de digerir para las familias, para la gente, ni para nosotros mismos. Si hubiéramos escuchado las voces que decían que éramos como Romeo y Julieta, hoy no estaríamos juntos”, aclara María Claudia. Un día su papá le preguntó si era realmente feliz con Gabriel. La respuesta fue positiva. “¿Tienes alguna duda?”, me insistió. Le dije que ¡no!, y me ofreció todo su apoyo”. De eso hace ya más de un año.