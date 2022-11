El colmo del descaro: influencer argentina pide donaciones para poder comprarse un aire acondicionado

La creadora de contenido habría recibido dinero de sus seguidores. El pasado 3 de octubre publicó: “Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar”.

Hace un poco más de un mes, debido al poder de difusión que tienen las redes sociales, el nombre de Nahir Lorenzetti, una tiktoker argentina que se reconoce como @asadodefasouwu, figuró en todas las plataformas tras convertirse en un personaje viral por un video en el que apareció diciendo que necesitaba que “alguien la mantenga”.

Fue tanta la atención que generó la pieza, que la creadora de contenido estuvo en entrevistas con programas locales, protagonizó varias portadas y hasta crearon una composición musical con sus peticiones. Además, generó todo tipo de comentarios en los escenarios de interacción social.

Como pasa en la mayoría de casos tendencia, con los días el tema dejó de tomar relevancia, pues las redes sociales son rápidas y a cada hora hay cientos de historias o publicaciones en la web. Entonces, Lorenzetti ganó popularidad, aunque no volvió a ser mencionada hasta recientes declaraciones que generaron discrepancias en los cibernautas.

Algunos pensaron que la tiktoker solo interpretó un papel para pedir dinero, pero lo cierto es que resultó recibiendo ayudas. Lorenzetti volvió a ser tendencia debido a que publicó una foto en la que pidió “donaciones” para poder adquirir un aire condicionado y lo que sorprendió a muchos es que, efectivamente, la influencer recibió dinero.

“Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningún lado”, escribió la tiktoker argentina en Twitter. Además, adjuntó una fotografía y una captura de pantalla que serían las pruebas de lo que logró acumular.

En la instantánea, apareció la joven despeinada y consignó: “Donaciones para el aire acondicionado: alias ‘Asadodefaso’. Cuenta de Mercado. Pago a nombre de Nahir”. Luego de un par de horas, la tiktoker habría recibido 42.148 pesos argentinos (más de un millón en billetes colombianos). Medios argentinos, como Todo Noticias, detallaron que este monto representa la mitad de lo que se necesita para comprar el aire acondicionado.

Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningun lado pic.twitter.com/BAXkFpa3X4 — Asadodefaso (@asadodefaso_uwu) November 27, 2022

Como era de suponerse, Nahir Lorenzetti se viralizó, pero también recibió comentarios de todo tipo; algunos usuarios la apoyaron y otros la criticaron.

“Bueno yo trabajo, pero si me quieren donar para mis bebés que también tienen calor no me ofendo jajaja”; “Mucho pedir limosna, pero pedir un laburito (trabajo) nunca, no?”; “Bueno ya que estamos, me pueden donar para las croquetas del mishi? Se agradece”; “Una limosna para esta triste estudiante que no estudia”; “Ay ojalá pudiese hacer lo mismo, me robaron mi tablet hace un mes y no tengo conque realizar los trabajos de diseño gráfico para la universidad”, son algunas percepciones que se pueden leer.

Aparte de los anteriores comentarios, hay uno que generó disputas en las redes sociales, ya que una usuario escribió: “No es limosna. Es lo que hacen todos los influencers para monetizar su trabajo. Les depositan porque les gusta lo que hacen”, manifestó la internauta.

Hay que recordar que el pasado 3 de octubre, el nombre de Nahir comenzó a ser tendencia en todas las plataformas digitales porque apareció diciendo: “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”.

En vista de las declaraciones de la tiktoker, los cibernautas comenzaron a comentar que se sentían identificados con la joven. Luego de esto, la argentina volvió a aparecer generando incertidumbre sobre la supuesta situación que comenzó a vivir por subir el video en el que pidió que la mantengan.

En realidad, la argentina es una joven que ha logrado sobresalir en las redes por el sarcasmo con el que habla.