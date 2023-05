El corazón de Belinda tiene un nuevo dueño: un empresario millonario roba sus suspiros

Belinda es una cantante nacida en España, pero que se radicó en México y desde muy pequeña inicio su carrera en dicho país. No solo es la intérprete de temas como “Ángel”, “Bella traición”, “Lo siento”, “Vivir”, entre otras.

La carrera de Belinda empezó desde muy pequeña. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Además de esto, también se dio a conocer en la industria de la televisión con un papel que la catapultó a la fama junto a Christopher von Uckermann. Ambos compartieron set en las grabaciones de “Aventuras en el tiempo”, de Televisa.

Cabe recordar que la cantante también ha sido noticia no solo por su talento frente a las cámaras, sino por su vida amorosa, pues a lo largo de los años se ha dejado ver con diferentes parejas sentimentales, entre esas su compañero de grabación, con quien después de un tiempo decidió terminar.

Luego se le relacionó con personajes como Maluma y Mario Domm, exintegrante de la banda mexicana ‘Camila’, pero con ninguno de ellos confirmó algo oficial.

Una de las relaciones amorosas que más ha dado de qué hablar en la vida de Belinda fue con el ilusionista estadounidense Criss Angel, con quien empezó a salir en 2016 y a los pocos meses él mismo sostuvo que la cantante era una “oportunista e interesada”.

Aunque la lista es un poco extensa, la mayoría de los hombres que han pasado por la vida de la artista han dicho que ella siempre busca un beneficio propio y que le gusta tener vida de lujos y vivir de apariencias. Algo parecido sucedió con su última pareja, el cantante Christian Nodal.

Christian Nodal y Belinda estuvieron comprometidos - Foto: Instagram @belindaynodal

Con él estuvo incluso comprometida y se mostraban bastante enamorados a través de sus publicaciones en redes sociales, pero al confirmar su ruptura se conoció, según el cantante, que ella le pedía plata; además, que no le quería devolver el anillo de compromiso.

Muchas cosas y detalles salieron a la luz y cada uno de los artistas optó por no hablar más del tema y seguir con sus vidas aparte. Nodal ahora está en una relación con la cantante Cazzu con quien espera su primera hija.

Ante esta noticia, Belinda no dudó en pronunciarse sobre lo que pensaba de la situación de su ex. Contrario a lo que podría haberse llegado a pensar, sobre que, tal vez, no lo tomaría con agrado, la cantante de 33 años, luego de una presentación en la Feria de Texcoco, México, manifestó: “Ay, un bebé es siempre una gran bendición”. Pero la artista le pidió a los medios que ya dejaran atrás lo que había pasado y miraran el ahora.

Pues el presente de la artista estaría muy bien con una nueva oportunidad en el amor, según la revista Quién, ya estaría con un nuevo hombre, un empresario millonario llamado Gonzalo Hevia, con el que se le venía relacionando hace unos meses.

Según este medio, a ambos se les ha visto compartiendo juntos y ella ha hecho presentaciones en diferentes eventos de la compañía de quien sería su novio actual. “Hoy podemos confirmar que están felices, juntos y en Chihuahua, donde la cantante tendrá un concierto”, publicaron.

Belinda y Gonzalo Hevia confirmaron su relación - Foto: @belindapop

Además, dieron a conocer que Gonzalo arribó a la ciudad donde se iba a presentar la cantante durante la tarde del 18 de mayo. Uno de los talles que llamó la atención es que llegó acompañado de su suegra, la señora Belinda Schüll y el propósito de su viaje se traba de apoyar a su novia, quien se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita 2023.

En algunas publicaciones de Belinda se pudo observar que estaba muy emocionada por su show y lo describió como el mejor día de su vida.