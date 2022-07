El día que Darío Gómez le regaló 300 mil pesos a Giovanny Ayala

Tenía entre ceja y ceja hacer un tema al lado del maestro. El mismo día que lo conoció, en unos Premios Nuestra Tierra, donde Giovanny ganó a Mejor Artista Revelación, se lo manifestó:

“Maestro, si el destino me lo permite, sería el más afortunado de grabar una canción con usted”. El tiempo pasó y cuando se lo volvió a encontrar, repitió la hazaña.

“Me dijo que no, que más adelante cuando estuviera más preparado. Yo hasta me sentí un poco enojado y desanimado, pero luego entendí que tenía la razón”, comentó el artista a SEMANA.

Darío Gómez y Giovanny Ayala - Foto: Cortesia

Muchos años después, ambos cantantes juntaron sus voces en el tema Voy a vengarme de él. “Ahí entendí lo que me dijo, que ‘uno siempre tiene que prepararse para grandes cosas, no a la ligera’”.

Fue justo durante la grabación de esa canción que Giovanny no olvidará una de las anécdotas que más recordará: “Él llegó al estudio, metió la voz, se tomó su whiskycito, me ofreció uno, y después creo que tenía que hacer una diligencia, y la verdad me dejó iniciado, porque me dio bastante whisky. Terminamos y me dice: ‘¡Qué pena con vos, no te hice una atención como te lo mereces, no te invité a almorzar’. Y sacó 300 mil pesos para que almorzara. A mí me dio pena recibir eso, porque un almuerzo por caro, son 50 mil pesos, pero él insistió”.