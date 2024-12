El exfutbolista que quiere hacer parte de ‘La casa de los famosos Colombia’

Un participante que está dispuesto a hacer su mejor jugada

“Dentro de la casa mi mayor tentación serían las mujeres, todavía no estoy casado, pero sí tengo pareja. A veces me cuesta demasiado negarme a las peticiones de las mujeres ”, confesó Daniel Bermejo.

“Porque me gusta analizar y lo tercero es que soy una persona muy amorosa. Dentro de la casa no me soportaría las personas que van donde ti y hablan mal de otra persona y después van donde esa otra persona y hablan mal de ti”, aseguró.