El icono de la música disco Gloria Gaynor tendrá su propia película y le contó a SEMANA cómo se sintió en la producción “fue maravilloso”

El próximo 28 de junio, Lifetime lanzará “Gloria Gaynor: I Will Survive” , la película que rendirá un homenaje a una de las figuras más influyentes de la música disco. Producida por Robin Roberts, reconocida periodista de Good Morning America , la película profundizará en el recorrido personal y artístico de Gloria Gaynor, desde sus modestos inicios en Newark hasta convertirse en ícono global.

Protagonizada por Joaquina Kalukango, ganadora del Tony en 2022, en el papel de Gaynor, y Lance Gross como su esposo y exrepresentante Linwood Simon, la película retratará con emoción y fidelidad cinco décadas de trayectoria musical, marcada por el éxito, las pérdidas, la fe y una fuerza interior inquebrantable. La narrativa se apoya en los momentos clave de su carrera, incluyendo el impacto mundial del tema que la inmortalizó: “I Will Survive”, convertido en himno intergeneracional de empoderamiento y resiliencia.

En una oportunidad única Gloria Gaynor le contó a SEMANA que aunque no logró a trabajar con el actor lance Gross, quien interpreta el papel de su esposo Linwood Simon en la vida real, sí tuvo la oportunidad de trabajar con Joaquina Kalukango , “hicimos un par de programas de televisión juntas. Y, ya sabes, pude ver lo dulce y encantadora persona que es en persona. Y fue maravilloso contar con ella porque es una gran actriz y creo que hizo un trabajo maravilloso al interpretarme. Fue un placer conocerla”.

Una historia de superación y fe

En una conversación íntima durante el evento de presentación de la película a medios de comunicación de todo el mundo Gloria Gaynor compartió sus reflexiones sobre el proceso de llevar su vida a la pantalla. Como productora ejecutiva del filme, explicó que uno de los mayores retos fue elegir qué momentos de su vida contar: “No puedes resumir todo en una hora y media. Quise enfocarme en lo que realmente me sostuvo: mi fe”.

La película no evita los aspectos oscuros de su historia. Desde su lucha contra la adicción, hasta la dolorosa pérdida de su madre y su hermana Irma, pasando por una relación marital marcada por el control y la traición, el relato no escatima en mostrar los desafíos que enfrentó detrás del brillo del escenario.

“Revivir la muerte de mi madre fue lo más duro de ver”, confesó Gaynor. “Pero también fue sanador. Me recordó que sobreviví, que seguí adelante. Esa es la esencia del mensaje que quiero dejar con esta película: no solo sobrevivir, sino prosperar”.

Más allá del escenario

La biopic también recorrerá los hitos que definieron la carrera de Gaynor, desde su descubrimiento en clubes nocturnos hasta su consagración con un Grammy en 1980. La historia revelará cómo “I Will Survive”, una canción inicialmente pensada como lado B de un sencillo, encontró su camino a los oídos de millones gracias a la perseverancia de Gloria y su fe en el poder de su mensaje.

La caída que sufrió en el escenario en 1978, que casi la deja paralizada, marcó también otro punto de inflexión. Pero tras una larga recuperación, volvió a los escenarios, decidida a no dejar que el dolor la definiera. Décadas más tarde, ya entrada en su madurez, se reinventó con un exitoso álbum de gospel, Testimony , que le valió su segundo Grammy en 2020.

Una película sobre redención, legado y empoderamiento

“Gloria Gaynor: I Will Survive” no solo revivirá sus momentos de gloria musical, sino que destacará el proceso de sanación, reconstrucción y autodescubrimiento de una mujer que, lejos de apagarse con los años, encontró nuevas formas de conectar con su público y con su espiritualidad.

“Esta película no es solo mi historia, es la historia de cualquiera que haya enfrentado la adversidad y haya decidido no rendirse”, expresó Gaynor. “Si algo he aprendido, es que la fe te puede llevar mucho más lejos de lo que imaginas”.