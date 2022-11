El importante evento al que no asistirá Jessica Cediel por estar enferma

Hace algunos días Jessica Cediel, presentadora de La Descarga, preocupó a sus seguidores con la noticia de que no estaba bien de salud y por esto no había podido continuar con las grabaciones del reality de Caracol TV. Después, anunció que las cosas se estaban complicando y fue hospitalizada.

A través de las historias de su Instagram publicó una foto de una máscara de oxígeno y en cuidados para su enfermedad. “Mi gente bonita. Gracias a todos por sus mensajes. Y gracias a todos los que me han llamado para averiguar mi salud. Les cuento que la gripa se me convirtió en bronquitis. Les mando un abrazo y cuídense mucho”, aseguró.

La bogotana se encontraba hace poco en Egipto, pero a su regreso empezaron sus complicaciones de salud. En su perfil de Instagram compartió momentos en el país africano.

En medio de sus cuidados por la bronquitis que padece, la modelo de 40 años les contó a sus seguidores que su enfermedad le impidió irse a un viaje que tenía pendiente. Después de agradecer a todos sus fanáticos por el cariño y los buenos deseos para su pronta recuperación, anunció que estará alejada de las cámaras por unos días.

“¿Saben qué me da un poquito de pesar? Primero que tengo que ausentarme todas las actividades laborales que tenía para esta semana. Serán unos días que no podré estar en el programa. Y también tenía un viaje a Las Vegas para asistir a los Latin Grammys y tampoco se pudo, pero primero la salud”, relató en sus historias.

Muchas personas se han solidarizado por la situación de salud que actualmente está enfrentando la también presentadora y la han acompañado a través de sus comentarios en redes sociales durante este difícil momento.

Jessica Cediel respondió a quienes critican su talento como cantante

Por otro lado, siguiendo los pasos de la influencer y empresaria Luisa Fernanda W, Cediel apareció en un video cantando como toda una profesional, desde un estudio.

La modelo aclaró en un mensaje que compartió junto al video que esto hizo parte de “una de tantas sesiones que tuvimos este año en el estudio desde un país que quiero mucho! México”.

Y es que, al parecer, el tema de la música va en serio, pues Cediel agradeció “empezar de la mano con gente tan talentosa en la industria musical!”.

“Nos fuimos … esto apenas comienza (...) Bienvenidos al debate! Aquí son bienvenidos! Tome su ficha y disfrute”, agregó en Instagram.

Aunque varios de sus fanáticos elogiaron su voz, lo cierto es que las críticas no faltaron. Sin embargo, Jessica vio los comentarios negativos y no se quedó callada pues respondió a la mayoría de usuarios que se despacharon contra ella.

Algunos de sus seguidores comentaron: “Muy linda, pero no (...) Pues más canta un pollo al horno... pero teniendo en cuenta la cantidad de talentos actuales lo hizo de maravilla (...) De presentadora te ves mejor (...) como cantante que buena presentadora eres! (...) Valiente! No todos nos mostramos en nuestros inicios, cualquiera puede cantar si estudia, es disciplinado y le apasiona (...) Jessi, tú eres preciosa y muy buena presentadora, como cantante te hace falta mucha preparación, pero querer siempre es poder”.

La presentadora le respondió a quienes no comparten su idea de ser cantante: “Eso está bien bebé, para los gustos se hicieron los colores”, “A mí me gusta, además para haber ensayado eso sin tener clases de canto y hacerlo así al natural me gustó mucho. Tenme fe que yo me la tengo”, “Déjate sorprender”, “A todo se le hace”, “Gracias bb, aquí todo es bienvenido”, “Tenme fe, espera que siga estudiando y verás. Por lo menos les canto y sin trucos”.