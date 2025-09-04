El Niño Prodigio lanzó sus predicciones para el 4 de septiembre: horóscopo arrojó consejos y alertas

Septiembre arrancó despertando expectativas en quienes buscan apoyo en la astrología para guiar sus pasos. No son pocos los que acuden a videntes y especialistas en cartas con el fin de obtener pistas sobre lo que les espera en el corto plazo.

En este panorama, el Niño Prodigio se ha convertido en uno de los referentes más consultados. Su particular manera de transmitir mensajes y realizar interpretaciones lo ha posicionado como una figura destacada, logrando que miles de seguidores adopten sus consejos como parte de su vida diaria.

Fiel a su estilo cercano y activo en redes sociales como YouTube e Instagram, el dominicano compartió un nuevo video en el que reveló sus predicciones para el jueves 4 de septiembre de 2025, desatando reacciones en todos aquellos que están pendientes de sus mensajes astrales.

Pese a las sorpresas, el astrólogo asegura lo importante es rodearse de buenas energías, guiarse al tomar decisiones y estabilizar la razón para que la intuición haga lo suyo.

El Niño Prodigio soltó el horóscopo de cada día. | Foto: Instagram @ninoprodigio

Horóscopo del 4 de septiembre de 2025 para los 12 signos

Aries, Leo y Sagitario

“Estás en un momento de revelaciones que sacuden tu manera de interactuar y de amar. Los desafíos sociales o afectivos serán la chispa para crecer, abrir la mente y encontrar un rumbo más auténtico”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Tu mundo práctico y laboral atraviesa giros intensos. La ambición, el trabajo y la salud exigen replanteos, revelando verdades y empujándote a buscar independencia y nuevas formas de éxito”.

Géminis, Libra y Acuario

“El día trae cuestionamientos profundos, cambios de creencias y el deseo de mostrarte tal y como eres. La mente se expande y se enciende el compromiso social, llevándote a compartir tu voz con valentía”.

Cáncer, Escorpio y Piscis