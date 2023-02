El secreto de belleza de Daniela Ospina para tener un cuerpo “perfecto”

Una de las modelos y empresarias más bellas y exitosas de la farándula colombiana es Daniela Ospina, conocida en primera medida por ser la exesposa del futbolista James Rodríguez. La paisa ha sabido hacer una transición exitosa del mundo del deporte a la industria de la moda, convirtiéndose en una empresaria y modelo que no solo piensa y diseña sus creaciones, sino que también las luce “como Dios manda”.

Han sido varias las publicaciones que Daniela ha hecho en sus perfiles oficiales de redes sociales, en las que muestra el cuerpazo que ha cultivado por años con deporte de alto rendimiento y con un estilo de vida saludable, el cual también ha transmitido a su hija Salomé, quien no solo ya está incursionando en deportes como el triatlón, sino que también ha heredado el flow de sus padres con sus pasos de baile.

Revelan fotos de Daniela Ospina antes de llegar a la fama - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Por esto, Daniela no tiene problema en posar en bikinis y con conjuntos de lencería que llaman a la sensualidad y el erotismo, siempre manteniendo su elegancia y postura, pues ella ante todo sabe que es una madre que le enseña a su hija cómo cuidarse a sí misma y cómo empoderarse a la hora de mostrar su personalidad y sus atributos genéticos.

Daniela Ospina mostró con orgullo la casa en la que fue criada - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Estas muestras de buen físico siempre cautivan a los más de 7.3 millones de seguidores que ha acumulado Daniela en los últimos años, quienes no desaprovechan ninguna oportunidad para preguntarle a la antioqueña cómo hace para mantener el cuerpo que años atrás logró obtener jugando voleibol, pues perder el ritmo es muy fácil y con tantos compromisos de trabajo también es complicado dedicarle el tiempo necesario al ejercicio.

A través de una dinámica de preguntas, Ospina ha decidido aclarar todas estas dudas de sus seguidores y adicionalmente les reveló sus secretos mejor guardados para verse como una “diosa”, como muchos le dicen a través de la sección de comentarios de sus publicaciones.

Con fotos muy candentes y caribeñas, Daniela reveló cómo mantiene un estilo de vida saludable con su rutina diaria. “Mañana justo Salo tiene clase, pero siempre nos levantamos a las 6:15 a. m., arreglamos casa, desayuno y para el cole de Salo. 7:50 a. m. Salo en el cole. 9:00 a. m. Entreno. 10:00 a. m. todo lo que sea de trabajo: reuniones, trabajos, fotos, crear contenido. Hacer el almuerzo. 2:50 p. m. Salo sale del cole. 4:30 p. m. Baile de Salo. De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. clase de inglés. Luego hacer la cena y a las 9:00 p. m. a dormir”, explicó la paisa.

Daniela Ospina revela detalles de su matrimonio con Gabriel Coronel - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Luego de su rutina, Daniela dio algunos de sus secretos mejor guardados, que nada tienen que ver con productos milagrosos o rutinas militares, sino con el bienestar de la mente y el ser. “La verdad, llevo muchos años en el deporte y cada mes para mí es un reto diferente de mantener o mejorar. Me dejo llevar mucho por lo que veo en el espejo- y si me gusta, está perfecto, pero siempre buscando dar lo mejor de mí, y eso quiere decir dar más. Mi conclusión es: no te preocupes por el tiempo, las cosas bien hechas siempre tienen buen resultado, ten paciencia el tiempo que sea necesario, lo importante es que a diario sí estés buscando ese cambio”, añadió la deportista.

Así queda claro que el secreto para el cuerpo “perfecto” de Daniela es sentirse bien consigo misma, ponerse retos personales a su medida y tenerse paciencia de su proceso, para así lograr verse domo la “diosa” que muchos ven en ella.