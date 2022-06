El Señor Barriga reveló cómo lucha contra las secuelas que le dejó el coronavirus

A pesar de haber tenido dos vacunas del esquema y dos refuerzos, Édgar Vivar, más conocido como Ñoño o el Señor Barriga, padeció de la covid-19, un virus que sin duda hizo estragos en su cuerpo, por lo que hoy en día el actor mexicano lucha contra sus secuelas.

Ñoño, el compañero de clase del Chavo del 8, reapareció recientemente luego de haber padecido las molestias de la enfermedad hace más de dos meses. Lo hizo en la alfombra roja de la exposición Vive Mi Selección que se lleva a cabo en el Pabellón del Palacio de los Deportes, de Ciudad de México.

En medio de ese evento, el famoso actor mexicano habló con varios medios de comunicación.

“Me encuentro muy bien de salud, me estoy recuperando de las secuelas de covid; hace seis semanas ya di negativo. Yo pensaba que no me iba a dar luego de cuatro vacunas que tengo dentro, pero ni modo, me tocó; afortunadamente fue de la manera más benigna”, contó.

De acuerdo con el actor, las secuelas que le dejó el virus fueron: “Un fuerte dolor de cabeza, dolor de garganta espantoso, y un cansancio muy pesado, y eso es lo más molesto y difícil de sobrellevar, pero de ahí en fuera estoy perfecto”.

No obstante, agradeció que el coronavirus no le haya dado tan fuerte, comparado con otras personas.

“Yo toda esta pandemia he estado dentro de mi casa, no salía a ningún lado, y he estado desinfectando todo, hasta los pensamientos. Yo soy muy afortunado porque la enfermedad me dio de una manera muy leve. Estos dos últimos años he perdido a 16 compañeros y amigos de una manera terrible. Entonces eso me sacudió y me hizo evaluar lo que es la vía y la salud, que es algo frágil”, agregó.

Bill Gates reveló cuáles son las claves para evitar una próxima pandemia

Cómo prevenir la próxima pandemia, así se titula el nuevo libro de Bill Gates, empresario y cofundador de la multinacional de tecnología Microsoft. Allí, el magnate plasmó distintos textos que le quedaron de la pandemia generada por la covid-19.

Gates aseguró que en el mundo “no se ha tomado en serio la labor de prepararse para evitar futuras pandemias” y cree que la generada por el “covid-19 puede ser la última. Sé que es difícil de creer cuando todavía estamos intentando controlarla. Durante los dos últimos años el mundo entero se ha enfrentado a multitud de dificultades y no es fácil sentirse optimista ante la miseria que tanta gente ha experimentado”.

En su libro, el magnate reveló cuáles son, según su óptica, las formas en las que se debe manejar el tema, para evitar que se repita todo lo sucedido desde 2020. Su primer paso “es formar un equipo de prevención de pandemias”. Además, aseguró que “la Organización Mundial de la Salud está infrafinanciada”.

Por lo tanto, propuso “formar un nuevo organismo internacional que debe contar con presupuesto anual suficiente, financiado por los países ricos de unos mil millones de dólares, además de una dotación de personal adecuada, de unas 3.000 personas, y ser gestionado por la Organización Mundial de la Salud como recurso global”, registra Infobae América.

Asimismo, Gates enfatizó en que “no hay que menospreciar los tratamientos antivirales. En futuros brotes pueden tener un gran potencial para salvar vidas y evitar que se colapsen los sistemas sanitarios”.

Gates también “quiere mejorar tanto la fabricación como la distribución de vacunas, y las propias vacunas, en particular mediante la eliminación de las cadenas de frío”, según informó el diario The Economist.