El Teatro Mayor se alista para un concierto de talla internacional: estos artistas estarán presentes en el escenario

“Creo que apostar por la paz siempre es necesario, en Colombia y en cualquier lugar, y por eso me parece que no hacen falta excusas para renovar el compromiso de la sociedad española y del Gobierno que la representa, con el esfuerzo extraordinario que están haciendo las colombianas y los colombianos por alcanzar un punto de no retorno en este camino tan ansiado por la reconciliación”, dijo Arístegui.