El título de Millonarios contagió a la farándula: famosos colombianos se sumaron a la celebración

El sábado 24 de junio la fiesta del fútbol colombiano puso en vilo a todo un país, en el que una mitad se teñía de verde y la otra de azul. Y es que centenares de hinchas tomaron una posición determinada, aunque su equipo principal fuera otro.

El encuentro futbolístico del sábado evidenciaba una realidad y una rivalidad que desde siempre ha existido. Millonarios, representando a los bogotanos, a la capital del país, y Atlético Nacional, representaba a los paisas.

Tras un marcador empatado y varios penales, en 180 minutos de angustia y de dejarlo todo en la cancha, Millonarios se coronó como nuevo campeón de la Liga Betplay. Ello, luego de cinco años, pues desde 2017-II no se llevaba el título y en la primera parte de este 2023 logró su estrella 16.

Millonarios conquistó su estrella 16 ante Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

Dicho esto, fueron varios personajes reconocidos que también le estaban haciendo barra al equipo capitalino, como el periodista de Séptimo Día, Diego Guauque; el afamado actor de Yo soy Betty, la Fea, Julio César Herrera; y el humorista de Sábados Felices, Alerta, Juan Ricardo Lozano; y el comediante de Fuck News, Camilo Sánchez.

Diego, quien acaba de vencer un cáncer de estómago (sarcoma), celebró el triunfo del equipo que dirige Alberto Gamero, a través de su cuenta de Twitter: “Durante este semestre el fútbol y mi equipo del alma me acompañaron en los momentos largos, difíciles y de incertidumbre”.

Diego Guauque y su esposa, Alejandra Rodríguez - Foto: instagram @diego_reportero

“Hoy festejo por este otro motivo junto a mis dos hermanos embajadores y mi esposa quien, gradualmente, se ha ido haciendo azul”, agregó el comunicador.

Por su parte, Alerta, en su cuenta de Instagram, compartió un video de la emoción que vivió los últimos momentos del partido, que fueron los más tensionantes para la hinchada y los equipos: “Los penaltis más sufridos!!!💙🤍 Gracias mi @millosfcoficial por esta felicidad 💙🤍💙💙”.

Mientras que Julio César Herrera, compartió un breve clip en el que se le vio también muy emocionado, alegre y nervioso, pues todo el público se alcanzó a angustiar con los penaltis. Allí, Julio César expresó, con un trago en la mano y una camiseta de Millonarios en el hombro: “Terminó la función hijuep**a”, y en la publicación, comentó:”Terminar función y saberse Campeón…”.

Y en otro clip, escribió: “Sepan disculpar la emoción… gentil cortesía de @leoguevarav quien me grabó la emoción #SML La obra arrancaba a las 8:15 p.m. en Guatemala… No iba yo a arrancar hasta no ver los penales… era la segunda función”. Debido a que se estaba presentando en el país centroamericano.

Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia. - Foto: Corbis via Getty Images

Finalmente, Camilo Sánchez, el expartcipante de Survivor, la isla de los famosos, y miembro del stand up comedy, Fuck News, vivió la emoción desde el Estadio Nemesio Camacho el Campín. En donde la tensión del momento se hizo 10 veces más fuerte.

Allí, el comediante grabó cada momento en que a la hinchada en todo el país se le aceleraba el corazón. Así lo compartió en su cuenta de Instagram, con imágenes del respectivo momento: “Infinitas gracias @millosfcoficial por esta alegría tan grande. Gracias muchachos por darlo todo en la cancha ⭐️ no saben lo mucho que significa esto para mi vida y la de mi familia, son estos los recuerdos que perduran para siempre 💙💙💙16🌟”.