Sandy Olson, el rol de Olivia en Grease, luce el famoso outfit durante el número You’re the one that I want, la canción más famosa de la cinta. Los pantalones, que se ajustaban de maravilla a la silueta de la actriz, eran originales de los años 1950. “Tenían la corredera rota, así que tocó cerrarlos con aguja e hilo”, cuenta Olivia. | Foto: GETTY IMAGES