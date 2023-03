Elizabeth Loaiza lo logró: aprobado en cuarto debate proyecto de ley ‘Colombia sin biopolímeros’, que penaliza con cárcel el uso de esta sustancia

Como si se tratara de un sueño hecho realidad para la exreina y modelo Elizabeth Loaiza y para el resto de víctimas que han tenido que padecer los calvarios que generan los biopolímeros, así se siente la aprobación en cuarto debate del proyecto de ley que penaliza a los cirujanos y personas que usen, inyecten o manipulen biopolímeros en intervenciones estéticas.

Fue la misma caleña quien en su perfil oficial de Instagram hizo el anunció a todo el país, contando muy emocionada y nerviosa, con manos temblorosas y sudorosas, que lo que inició como una ayuda solo para los bogotanos, terminó pasando por cuatro debates en el Congreso y ahora solo queda faltando una sanción presidencial para que se convierta en ley.

Lorena Beltrán y Elizabeth Loaiza en el debate del Proyecto de Ley que penaliza el uso de biopolímeros en Colombia. - Foto: Prensa de Norma Hurtado Sánchez

“Ustedes no se alcanzan a imaginar, estaba acá en mi casa gritando y saltando. Acabo de recibir una llamada y esto es algo espectacular. Yo no sé si es realidad, para mí parece como un sueño… Ustedes saben que desde hace más o menos cuatro años vengo trabajando desde el Concejo de Bogotá y luego desde el Congreso de la República con un proyecto de ley… Y me llamaron y me dijeron que la ley fue aprobada”, contó entre gritos y suspiros la exreina, quien ha padecido en carne propia las consecuencias de los biopolímeros en el cuerpo.

La ley “Colombia sin biopolímeros”, cuyo nombre es provisional, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que todas las víctimas de esta sustancia puedan ser atendidas por las EPS en cualquier lugar del país; el segundo es que las personas que inyecten esta sustancia sean procesadas legalmente y haya unas penas establecidas para hacer dichos procesos efectivos y justos.

Elizabeth Loaiza ha pasado por un fuerte proceso a causa de los biopolímeros. - Foto: Instagram: Elizabeth Loaiza

Uno de los aspectos que más motivó a Loaiza para emprender este arduo camino legal es que muchas personas que aún tienen esta sustancia en su cuerpo no tienen el modo económico para retirárselo, sabiendo que por más cirugías que se hagan nunca va a poder ser eliminado completamente del cuerpo, lo que ha hecho que famosas como ella, Jéssica Cediel, Lina Tejeiro, Yina Calderón, Marcelas Reyes y muchas más pasen regularmente por la sala de quirófanos.

Luego de dar la noticia, Loaiza se comunicó con el concejal Rolando González, uno de sus fieles luchadores contra este mal a través de esta ley, para contar los pormenores de este triunfo, para que todos tengan conocimiento de lo que sigue.

“Aprobaron ya en cuarto debate este proyecto, solamente falta que pase a conciliación y a sanción presidencial para que se convierta en una ley de la República… Fue aprobada en cuarto debate, lo que indica que es virtualmente una realidad”, afirmó González, quien también extendió sus agradecimientos al representante a la Cámara José Daniel López y a la senadora Norma Hurtado, quienes fueron vitales para la aprobación de la ley.

Foto: Instagram @elizabethloaiza. - Foto: Foto: Instagram @elizabethloaiza.

“Fue Elizabeth Loaiza con quien lideramos este proyecto y fue ella la persona interesada en ayudar a las víctimas de biopolímeros en todo el país… Ojalá hiciéramos un honor por lo menos en Bogotá y que esta ley tenga el nombre de Elizabeth Loaiza, que fue la que se dio una pela muy grande para que esto fuera una realidad, te admiro mucho”, añadió el concejal, resaltando el valor de la modelo de mostrar su historia real.

Por su parte, la senadora Norma Hurtado también dio la noticia en su perfil oficial de Twitter, donde trinó: “¡Lo logramos! Fue aprobado el proyecto de ley de mi autoría que prohíbe los procedimientos estéticos con biopolímeros y penaliza a los responsables. Para mis coequiperos @lopezjosedaniel, @lunadavid y el ponente @senadormotoa, mi gratitud y la de los colombianos”, además añadió un hilo con todos los pormenores de lo que próximamente será ley y tendrá que ser acatado, no solo por profesionales en este campo, sino por EPS, jueces y demás entes involucrados.