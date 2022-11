En video: ciudadano ‘captó un fantasma’ en alcantarilla de Bogotá

Los hechos paranormales simplemente no pasan de moda, la discusión entre lo que es real y lo que no lo es posiblemente nunca acabará. Para algunos, los seres del más allá son una realidad y para otros esto simplemente no es real. No obstante, para aquellos que creen las redes sociales se han convertido en un espacio para evidencias.

Los cibernautas publican todo tipo de contenido en las plataformas digitales y las apariciones para aquellos que las presencian se vuelven valiosas pruebas. En diferentes partes del mundo suceden, por ejemplo, hace algunas semanas se conoció un hecho paranormal en un hospital en Argentina y ahora se viralizó un video de una aparición en Bogotá.

A través de la cuenta de un usuario en TikTok quedó registrado un aparente fantasma en una alcantarilla de la capital colombiana. En la publicación se observa un hombre que levanta la tapa y aparece, como si se tratase de una película de terror, el rostro de una mujer que hace un sonido que eriza a cualquiera.

Como todo en redes sociales, esto dividió opiniones, ya que mientras esto es verídico para muchos, para otros se trata de un montaje. De hecho, entre las reacciones se pueden evidenciar comentario de personas que creyeron por completo y se llevaron buen susto al ver el espantoso video.

@diiegospyckerzss Fuimos a revisar por que se había ido el agua y nos encontramos con esto. ☠️ no creo poder dormir.😰 ♬ sonido original - diiegospyckerzs

“Dije todas las groserías del perro mundo”, “Me dio un paro de 2 min”, “les presumo que me salió a las 2 de la mañana”, “Ya me iba a dormir 😭”, “Cómo devuelvo las guev*s al lugar correcto?”, fueron algunas de las cosas que dijeron los internautas al llevarse un gran susto con las imágenes.

El video que ya tiene más de 25 millones de reproducciones y supera los 2 millones de likes se dio cuando el joven iba a revisar por qué se había ido el agua y se llevó la gran sorpresa de ver el rostro de una mujer allí adentro. “No creo poder dormir.😰”, aseguró el hombre en el caption de su clip.

¿Funeral o matrimonio?, novio llegó en ataúd a su propia boda

Un hombre que se disponía a casarse tuvo una idea sacada de una película de terror. Esta iniciativa le ha costado críticas y burlas en las redes sociales por parte de internautas que no se explican qué intención tenía el acto previo a su matrimonio.

Por medio de un video subido a la red social TikTok el usuario Tobz88 mostró cómo su amigo, (el novio en cuestión) llega a contraer nupcias en un coche fúnebre desde donde sus allegados sacan un ataúd y lo llevan hacia el altar, como si se tratase de unas exequias.

Luego de que el ataúd es dejado en el altar, uno de los acompañantes abre la tapa del cajón para que el hombre salga y se disponga a esperar la llegada de su futura esposa.

A pesar de ser un acto previamente planeado, en el video se puede percibir el ambiente de confusión en algunos invitados a la celebración. Como si existiera la posibilidad de que el féretro hubiese llegado al lugar equivocado.

“¿Es esto un funeral? No, así es como mi amigo decidió caminar por el pasillo”, escribe el usuario de TikTok en su publicación, que ya cuenta con más de 8 millones de visualizaciones.

“Dime que eres dramático sin decirme que eres dramático”, fue el texto con el que Tobz88 acompañó la publicación.

Algunos internautas calificaron esta acción como irrespetuosa, otros lo tomaron de manera divertida y en broma.

“Está bien, pero ¿por qué pensé que la novia era la que estaba en el ataúd?”; “Ya estaría en el bar bebiendo y tratando de descubrir cómo hacer amigos diferentes”; “Dime que no te quieres casar sin decírmelo”; “Todos estaban tan avergonzados. Yo también estaría avergonzado, sin ofender”; “¿Está tratando de decir que su vida ha terminado ahora?”, fueron algunos de los comentarios sobre la publicación.